台南文賢國中「超閱星境界」深耕閱讀！端出閱讀美食

台南市文賢國中深耕閱讀教育，從改善閱讀環境到以台南首創的圖資教育課程，開啟學生閱讀學習新視界，進而引領「重思考、要合作、展創意」的學習歷程，獲得教育部閱讀磐石獎。

文賢國中校長陳一仁表示，文賢國中自102年起深耕閱讀教育，從申請教育部閱讀推動教師，改善圖書館環境並命名為「文薈館」，到一群熱情洋溢、創意無限的教師成立「圖資課程教師社群」，一次次的課程共備、討論開啟了教師的教學新篇章。

105年起首創圖資教育課程，引領學生了解圖資利用學習方法，進而開啟學生的閱讀學習新視界，一堂堂素養導向的圖資課程也帶引學生「重思考、要合作、展創意」的學習歷程。

而「文賢超閱星境界」是團隊的「中央廚房」所規畫出的「閱讀營養全餐」，由教師與小館長擔任閱讀饗宴的「廚師」，端出一道道三星閱讀美食。陳一仁說，圖書館活動是激活閱讀味蕾的「開胃菜」，全校共享晨讀時光則是暖胃的「心靈雞湯」，一起品享跨域素養閱讀課程的「主菜」，一同陶醉在主題閱讀活動與競賽的「甜點」時光。