快訊

吳怡農全民皆兵論 馮世寬批：那個渣男啦，不要聽他的

反政府抗議升級！ 泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南文賢國中「超閱星境界」深耕閱讀！端出閱讀美食

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南文賢國中深耕閱讀有成，獲得全國閱讀磐石獎。圖／文賢國中提供
台南文賢國中深耕閱讀有成，獲得全國閱讀磐石獎。圖／文賢國中提供

台南市文賢國中深耕閱讀教育，從改善閱讀環境到以台南首創的圖資教育課程，開啟學生閱讀學習新視界，進而引領「重思考、要合作、展創意」的學習歷程，獲得教育部閱讀磐石獎。

文賢國中校長陳一仁表示，文賢國中自102年起深耕閱讀教育，從申請教育部閱讀推動教師，改善圖書館環境並命名為「文薈館」，到一群熱情洋溢、創意無限的教師成立「圖資課程教師社群」，一次次的課程共備、討論開啟了教師的教學新篇章。

105年起首創圖資教育課程，引領學生了解圖資利用學習方法，進而開啟學生的閱讀學習新視界，一堂堂素養導向的圖資課程也帶引學生「重思考、要合作、展創意」的學習歷程。

而「文賢超閱星境界」是團隊的「中央廚房」所規畫出的「閱讀營養全餐」，由教師與小館長擔任閱讀饗宴的「廚師」，端出一道道三星閱讀美食。陳一仁說，圖書館活動是激活閱讀味蕾的「開胃菜」，全校共享晨讀時光則是暖胃的「心靈雞湯」，一起品享跨域素養閱讀課程的「主菜」，一同陶醉在主題閱讀活動與競賽的「甜點」時光。

全國閱讀磐石獎昨天頒獎，陳一仁表示，文賢國中推動閱讀教育7 年，學校獨特的圖資課程，教導學生如何運用閱讀策略在學習上，提升閱讀理解力，讓學生的學習更符合108課綱自發、互動、共好的精神。

台南文賢國中深耕閱讀有成，獲得全國閱讀磐石獎。圖／文賢國中提供
台南文賢國中深耕閱讀有成，獲得全國閱讀磐石獎。圖／文賢國中提供

教育部 圖書館

延伸閱讀

益品書屋前進馬祖南竿 挑戰跨海辦書展

南投客家文化節18日登場 看表演嚐美食玩闖關

澎湖戀戀海味 500元美食券大放送

高市學生為自習到市總圖排長龍 議員：要給更多方便

相關新聞

獎助中生代 科技部新推方案

聯合報上周報導，科技部本月初提出新版年輕學者計畫「二○三○跨世代年輕學者方案」，雖較原計畫放寬申請年齡，也只限四十五歲以...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

不只學英語的英語課 聯經獨家引進「陪你讀書」

台灣邁向雙語發展，加速推動英語教學，但如何有效精進英文實力？聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development（RWY）「陪你讀書」線上英語課程，由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著，全方位精進聽說讀寫能力。

台南文賢國中「超閱星境界」深耕閱讀！端出閱讀美食

台南市文賢國中深耕閱讀教育，從改善閱讀環境到以台南首創的圖資教育課程，開啟學生閱讀學習新視界，進而引領「重思考、要合作、...

幼教師創意課 五歲娃導覽百歲街

小小孩能有多大潛能？新北市深坑國小附幼教師簡茉莉用近卅年的教書經驗，證明即便是五歲的孩子，也能站上街頭當古蹟導覽員，與同...

教部、科技部 培育半導體人才

半導體是台灣重要產業，為培育相關人才，教育部擬未來十二年投資八億元，請台大、交大、清大、成大四所大學成立半導體學院育才。

閱讀磐石獎 40校、50人獲肯定

為鼓勵各校推動閱讀，教育部昨天頒獎表揚推動閱讀績優國中小、團體及個人，今年獲獎者除規畫多元閱讀活動、親子共讀等，更融入資...

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

教育部日前表示要成立半導體學院，未來12年花8億元，請台大、交大、清大、成大四個學校成立半導體學院來育才。科技部長吳政忠...

師培教育是「賠」育？師資生嘆成集點活動

師資培育是為了孕育出未來的老師而存在，也因如此，師資培育應該在前端建立更完整的師資篩選制度，能以多元面向來挑選人才，除筆試之外，在書面審查以及現場口試的部分也可加入情境面試、個人特質評估等環節，挑選出具熱忱、有潛力、領導力等的未來教師。如此，在培育的過程中，也能省去繁瑣的檢核機制，讓特定的教育知能或是講座內容涵蓋進課程，深化師培生的理論與實務學習。

「不適任校長」改當老師 學生權益怎保障？

國立花蓮特殊學校前校長宋秉錕，因情緒管理失當、行政作為不當，經教育部審議認定不適任校長並改任為教師。本報掌握，教育部國教署將他改派至苗栗特殊教育學校擔任教師，引發師生憂心忡忡。家長不滿國教署「突襲式」的人事派任，國教署則稱是「分發」，且「不適任校長不等於不適任教師」，會將宋秉錕安置在獨立空間，避免與師生密切頻繁接觸。

康軒「吹哨者」風波 董座道歉

康軒文教集團疑施壓女員工離職引起風波，康軒集團董事長李萬吉昨發表道歉聲明，李萬吉表示，本次事件引發被影射員工身心受創，他...

熱門新聞

華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

李眉蓁碩士學位被撤除 指導老師林德昌也傳提早退休

成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

科研補助獨漏中生代 科技部將推出中堅科研人才計畫

科技部補助女性科研3年 參與女性不增反減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。