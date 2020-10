不只學英語的英語課 聯經獨家引進「陪你讀書」

台灣邁向雙語發展,加速推動英語教學,但如何有效精進英文實力?聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development(RWY)「陪你讀書」線上英語課程,由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著,全方位精進聽說讀寫能力。

成立46年、出版超過6000種圖書的聯經出版,也長期關注語言學習,推出不少受歡迎的語言學習讀物。聯經今(15日)正式宣佈,與美國「陪你讀書 Read With You」攜手,將其獨特的教學方法引進台灣。

陪你讀書RWY擁有豐富的語言學教學研究背景,並出版研究期刊。擁有逾百位資歷5到30年第一線教學經驗的美籍ESL(English as Second Language)& ELA (English Learning for Art)教師,針對每位學習者,陪你讀書皆安排美籍專業師資一對一授課,位於美國、中國、新加坡等地的研究團隊,應用AI技術分析各地學生學習歷程,進化教學資料庫,為學習者打造最適合精進程度的教學內容。課程溝通則由位於北京、熟悉中文的亞洲團隊協助。

「陪你讀書」標榜「不只學英語的英語課」,與坊間英語學習的不同,除了教學方法以語言學分析為基底,教材採用經典書英文原著。陪你閱讀的過程中,同時引領學習發音、字彙、文法、聽力、口說,課後練習寫作,完整精進英文能力。率先提供台灣學習者應用的是《哈利波特》、文學經典《麥田捕手》、《白鯨記》與《緬甸歲月》,和《最後十四堂星期二的課》等六部英文原著,以語言學分析後由RWY設計教學方法,再根據學習者程度訂製課程內容。

聯經表示,做為知識服務業者,期待將更好的學習方法引介給大眾,同時聯經和陪你讀書始終相信閱讀的力量。在108課綱強調深化素養時,學生不僅培養單一學科的能力,在學英文時還能領略經典的閱讀價值、文化脈絡,即具有多重學習效益。

「陪你讀書」完整應用課為45分鐘初學課+600分鐘課程(每次60分鐘一對一真人線上教學,為達最佳學習效果,採1週1次上課、連續10週)。也可選擇初學課(今年底前優惠價2999元),嘗試專業教學、取得個人分析報告,詳盡了解自己的英文能力與精進方向。

更多訊息可見「聯經陪你讀書」https://linkingunitas.com/RWY