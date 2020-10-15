快訊

吳怡農全民皆兵論 馮世寬批：那個渣男啦，不要聽他的

反政府抗議升級！ 泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只學英語的英語課 聯經獨家引進「陪你讀書」

聯合新聞網 / 台北訊
圖／截自聯經出版網站
圖／截自聯經出版網站

台灣邁向雙語發展，加速推動英語教學，但如何有效精進英文實力？聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development（RWY）「陪你讀書」線上英語課程，由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著，全方位精進聽說讀寫能力。

成立46年、出版超過6000種圖書的聯經出版，也長期關注語言學習，推出不少受歡迎的語言學習讀物。聯經今(15日)正式宣佈，與美國「陪你讀書 Read With You」攜手，將其獨特的教學方法引進台灣。

陪你讀書RWY擁有豐富的語言學教學研究背景，並出版研究期刊。擁有逾百位資歷5到30年第一線教學經驗的美籍ESL（English as Second Language）& ELA （English Learning for Art）教師，針對每位學習者，陪你讀書皆安排美籍專業師資一對一授課，位於美國、中國、新加坡等地的研究團隊，應用AI技術分析各地學生學習歷程，進化教學資料庫，為學習者打造最適合精進程度的教學內容。課程溝通則由位於北京、熟悉中文的亞洲團隊協助。

「陪你讀書」標榜「不只學英語的英語課」，與坊間英語學習的不同，除了教學方法以語言學分析為基底，教材採用經典書英文原著。陪你閱讀的過程中，同時引領學習發音、字彙、文法、聽力、口說，課後練習寫作，完整精進英文能力。率先提供台灣學習者應用的是《哈利波特》、文學經典《麥田捕手》、《白鯨記》與《緬甸歲月》，和《最後十四堂星期二的課》等六部英文原著，以語言學分析後由RWY設計教學方法，再根據學習者程度訂製課程內容。

聯經表示，做為知識服務業者，期待將更好的學習方法引介給大眾，同時聯經和陪你讀書始終相信閱讀的力量。在108課綱強調深化素養時，學生不僅培養單一學科的能力，在學英文時還能領略經典的閱讀價值、文化脈絡，即具有多重學習效益。

「陪你讀書」完整應用課為45分鐘初學課+600分鐘課程(每次60分鐘一對一真人線上教學，為達最佳學習效果，採1週1次上課、連續10週)。也可選擇初學課(今年底前優惠價2999元)，嘗試專業教學、取得個人分析報告，詳盡了解自己的英文能力與精進方向。

更多訊息可見「聯經陪你讀書」https://linkingunitas.com/RWY

語言 聯經出版 108課綱 北京 緬甸

相關新聞

獎助中生代 科技部新推方案

聯合報上周報導，科技部本月初提出新版年輕學者計畫「二○三○跨世代年輕學者方案」，雖較原計畫放寬申請年齡，也只限四十五歲以...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

不只學英語的英語課 聯經獨家引進「陪你讀書」

台灣邁向雙語發展，加速推動英語教學，但如何有效精進英文實力？聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development（RWY）「陪你讀書」線上英語課程，由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著，全方位精進聽說讀寫能力。

台南文賢國中「超閱星境界」深耕閱讀！端出閱讀美食

台南市文賢國中深耕閱讀教育，從改善閱讀環境到以台南首創的圖資教育課程，開啟學生閱讀學習新視界，進而引領「重思考、要合作、...

幼教師創意課 五歲娃導覽百歲街

小小孩能有多大潛能？新北市深坑國小附幼教師簡茉莉用近卅年的教書經驗，證明即便是五歲的孩子，也能站上街頭當古蹟導覽員，與同...

教部、科技部 培育半導體人才

半導體是台灣重要產業，為培育相關人才，教育部擬未來十二年投資八億元，請台大、交大、清大、成大四所大學成立半導體學院育才。

閱讀磐石獎 40校、50人獲肯定

為鼓勵各校推動閱讀，教育部昨天頒獎表揚推動閱讀績優國中小、團體及個人，今年獲獎者除規畫多元閱讀活動、親子共讀等，更融入資...

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

教育部日前表示要成立半導體學院，未來12年花8億元，請台大、交大、清大、成大四個學校成立半導體學院來育才。科技部長吳政忠...

師培教育是「賠」育？師資生嘆成集點活動

師資培育是為了孕育出未來的老師而存在，也因如此，師資培育應該在前端建立更完整的師資篩選制度，能以多元面向來挑選人才，除筆試之外，在書面審查以及現場口試的部分也可加入情境面試、個人特質評估等環節，挑選出具熱忱、有潛力、領導力等的未來教師。如此，在培育的過程中，也能省去繁瑣的檢核機制，讓特定的教育知能或是講座內容涵蓋進課程，深化師培生的理論與實務學習。

「不適任校長」改當老師 學生權益怎保障？

國立花蓮特殊學校前校長宋秉錕，因情緒管理失當、行政作為不當，經教育部審議認定不適任校長並改任為教師。本報掌握，教育部國教署將他改派至苗栗特殊教育學校擔任教師，引發師生憂心忡忡。家長不滿國教署「突襲式」的人事派任，國教署則稱是「分發」，且「不適任校長不等於不適任教師」，會將宋秉錕安置在獨立空間，避免與師生密切頻繁接觸。

康軒「吹哨者」風波 董座道歉

康軒文教集團疑施壓女員工離職引起風波，康軒集團董事長李萬吉昨發表道歉聲明，李萬吉表示，本次事件引發被影射員工身心受創，他...

熱門新聞

華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

李眉蓁碩士學位被撤除 指導老師林德昌也傳提早退休

成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

科研補助獨漏中生代 科技部將推出中堅科研人才計畫

科技部補助女性科研3年 參與女性不增反減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。