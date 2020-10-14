支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

教育部日前表示要成立半導體學院，未來12年花8億元，請台大、交大、清大、成大四個學校成立半導體學院來育才。科技部長吳政忠今天出席立法院教育及文化委員會也說到，科技部未來四年在前瞻預算更重視半導體，每年編列1億元預算支持科學研究和產學合作。

科技部次長林敏聰表示，科技部和教育部分工不同，彼此有在溝通，半導體學院由教育部規畫，包括師資、課程等面向。而科技部的任務是透過研究培養人才，包括實驗室研究和產業研究；另外是產學合作，產學聯盟原本就有在規畫此事，不過未來將加強半導體投入，成立以產學合作為槓桿的平台。

林敏聰說，科技部提出好的研究計畫，也要有好的人才來執行計畫，科技部和教育部的規畫相輔相成。科技部明年起的前瞻計畫有個特殊保留預算項目「重點人才產業培育」去加強半導體科研和產學合作，每年編列1億多元，共四年。

立委張廖萬堅表示，半導體學院只邀台大、交大、清大、成大，最快明年開始招生，預計每年外加培育400名碩博士。不過中科也有台積電、美光、華邦、台灣應用材料等半導體業者，獨缺中部大學。