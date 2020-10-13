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3千境外生因疫情無法來台 大學學費年損失2.25億

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部估計約三千名境外生因新冠肺炎疫情無法來台，大學學費恐損失數億元。圖為部分境外生八月入境後報到情況。聯合報系資料照
教育部估計約三千名境外生因新冠肺炎疫情無法來台，大學學費恐損失數億元。圖為部分境外生八月入境後報到情況。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情影響，各大專校院雖已開學滿月，境外生持續檢疫入境。教育部次長劉孟奇今天指出，目前有約1.8萬名境外生入境，但也因疫情，有一千名學位舊生退學，及粗估兩千名新生放棄入學資格，3千人不來，損失學費收入約2.25億元。

教育部整體粗估109學年度境外新生達1.6萬人，是過去10多年來首度負成長，去年境外新生約有1.7萬人。

教育部六月底起逐步開放境外生入境，因班機及檢疫旅館有限，入境速度緩慢，從七月每日平均卅四名境外生入境，到九月每日平均兩百八十人入境，達到高峰；十月每日平均一百一十四人入境。劉孟奇說，各大學將於十月廿四日前後截止註冊。

教育部粗估，本學期有近2.3萬名境外生入學，其中有二至三千人採「安心就學」方案，已註冊，但仍在境外，採遠距教學形式修課。

少掉三千位境外生，以印度、菲律賓及印尼為主，多為大學部學生。以公私立大學每年平均學費七萬五千元來計算，相當於國內大學每年短收2.25億元的學費。

至於有華語生要求入境台灣以繼續學業，劉孟奇指出，十月底處理完學位生後，會與中央流行疫情指揮中心討論是否開放非學位生入境，第一波將以450位領有教育部獎學金的非學位華語生為優先對象。

教育部 疫情 新冠肺炎 境外生

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