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康軒老董李萬吉書面致歉 仍未提具體補救方案
全國教師工會總聯合會要求康軒董事長李萬吉13日前出面向社會大眾道歉，否則將發動全民全面抵制。李萬吉今天傍晚發表聲明致歉，但未正面回應全教總呼籲應提出具體補救措施。
李萬吉晚間透過聲明表示，過去一段時間，因個人違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引發社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。
「就本次事件引發被影射員工身心受創，個人謹在此向這位員工致歉。」李萬吉表示，面對社會各界批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。
不過，對於全教總呼籲應提出具體補救措施如揭弊者的保護等，李萬吉在聲明中並未提及，而是以「過去個人雖然事事以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任。然而實際上仍存有再精進之處。」回應。
他表示，將以此為鑑，承諾康軒會用最高標準，建立更友善職場環境，保障員工權益。
康軒「吹哨者」風波引發社會關注，全國教師工會總聯合會發起初步抵制，號召師生、家長退訂或不訂康軒學習雜誌，並要求李萬吉13日前出面向大眾和受霸凌員工道歉，並提出具體補救措施，否則全教總將於14日召開記者會，發動全民全面抵制康軒文教集團。
康軒公關長許牧民稍早表示，昨天勞資雙方已經調解成功，康軒也再正式向社會大眾道歉了，或許無法讓所有關心的朋友滿意，康軒會持續檢討與改進，謝謝全教總的指教與督促。
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