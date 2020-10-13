康軒霸凌「吹哨者」風波 董事長李萬吉道歉了

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件，施壓女員工離職引起風波，康軒集團董事長李萬吉今透過公關部門發表道歉聲明，李萬吉表示，本次事件引發被影射員工身心受創，在此向這位員工致歉。

李萬吉表示，過去一段時間，他因違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引起社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。面對各界的批評與指教，他深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。

李萬吉表示，這位離職員工昨天在新北市勞工局的居中協調下，與公司成立調解，勞資爭議已圓滿落幕，也祝福這位員工未來工作一帆風順。這次事件提醒了他，過去個人雖事事以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任，實際上仍存有再精進之處，將以此為鑑，承諾康軒會用最高標準，建立更友善職場環境，保障員工權益。

李萬吉說，創辦康軒至今32年，一路發展除了公司所有員工的努力外，沒有國家政策及社會各界的支持，尤其是學校及老師的一路鼓勵扶持，不可能有今天的規模，康軒理應回饋更多給社會，今天因個人一時的疏失，引發本次事件，給社會帶來紛擾，他深感不安。

除了會檢討，李萬吉也承諾團隊未來會更加努力，提供最好的教科書給學校及老師，康橋學校也會精進教學品質，培育廣大莘莘學子，希望能盡一切努力來回饋社會，最後再次致上最誠摯的歉意。