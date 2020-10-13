快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際青年「NTPC MAGIC」論壇 鼓勵技職學生與國際接軌

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜與參加2020年國際青年「NTPC MAGIC」論壇的師生合影留驗。記者張睿廷／攝影
侯友宜與參加2020年國際青年「NTPC MAGIC」論壇的師生合影留驗。記者張睿廷／攝影

新北市教育局在市政府舉辦2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇，新北市在活動上與國立台灣師範大學簽訂教育合作備忘錄，並邀請美國、德國、澳大利亞及台灣師生近百名師生參與這場技職界的重要盛會。

侯友宜表示，新北市首創國際技職交流平台，這場活動已成為新北市技職學校每年的盛會，不僅是同學們展現一年來專題成果的機會，也是新北市向外界展現技職教育發展領先全國的方式。

侯友宜指出，技職教育不只要適性發展、精熟技能、回饋社會，要要重視國際議題，並多與各國學校交流，讓學生更加國際化，拓展視野。

樟樹國際實中同學吳峻廷說，這次他做的專題是與美國人合作，針對環保永續問題製作「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」，讓人們透過桌遊概念認識全球環保知識。

教育局表示，此次活動共約80人參加，為期5日，將會針對國際跨域的創客綠色行動（Maker Action Green International Cross-domain； 簡稱MAGIC）主題進行專案發表及交流互動。

教育局指出，新北市此次還邀請技職教育典範代表之一的澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希演講，暢談澳大利亞對於創新、STEAM及技職人才培育的經驗，提供未來創新技職人才培育思考方向。

教育局強調，新北市去年已推出計畫「贏得未來•技職人才」，這次攜手台師大一起推動建教合作、國際教育、專業英日文詞彙聽力與能力大賽，希望建立技術型高中雙核心能力，鼓勵學生接軌國際。

教育局 侯友宜

延伸閱讀

林為洲喊改黨名 侯友宜：改變自己比改黨名重要

新北百歲嬤過重陽節 侯友宜贈禮金、金戒指代金各1萬

與蘇揆視察互動佳 侯友宜：共同目標盼新北更好

央視間諜案 侯友宜：國人應透過陸委會做全盤性判斷

相關新聞

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）獲世界紀錄的肯定消息一出，有網友討論，其實台灣也有人自製核融合反應爐，並有「台版東尼史塔克」的美譽；未料卻引來「本尊」現身回應，現為北京清華大學博士班學生陳國益，早在六年前就獨自完成核融合，當時還險些被原能會開罰。

苦無師資！北市雙語校明年再增加 52校僅半數審核通過

台北市推動雙語教育，110學年度將再增21校，雙語學校將達全市公立國中小2成5。但雙語師資難招募，北市教育局坦言，今年有...

培育還是「賠」育？師資生嘆師培教育淪集點活動

師資培育是為了孕育出未來的老師而存在，也因如此，師資培育應該在前端建立更完整的師資篩選制度，能以多元面向來挑選人才，除筆試之外，在書面審查以及現場口試的部分也可加入情境面試、個人特質評估等環節，挑選出具熱忱、有潛力、領導力等的未來教師。如此，在培育的過程中，也能省去繁瑣的檢核機制，讓特定的教育知能或是講座內容涵蓋進課程，深化師培生的理論與實務學習。

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

國際青年「NTPC MAGIC」論壇 鼓勵技職學生與國際接軌

新北市教育局在市政府舉辦2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇，新北市在活動上與國立台灣師範大學簽...

國美館長借調期滿不續任

國美館近日陸續爆發國美館館長夫人干預館務、漏水、修復畫作失誤、天花板掉落影響展覽等爭議。文化部長李永得昨赴立法院教委會備...

推動修法防兒虐 靖娟籲幼兒園強制裝監視器

幼兒園及托嬰中心兒虐事件頻傳，但家長舉證困難，甚至反被幼兒園或托嬰中心提告。靖娟兒童安全文教基金會昨呼籲推動修法，要求幼...

全教總：康軒董事長不良示範未道歉 將持續抵制

全教總今天表示，康軒的聲明看不出檢討改進的誠意，董事長李萬吉也未就不良行為向社會大眾致歉，全教總將持續抵制，直至李萬吉公...

康軒：全教總是老師 學生犯錯應聽兩方說法

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職風波，引發全國教師工會總聯合會揚言抵制，康軒公關長許牧民今天表示，全教總是老...

影／吹哨風波達成和解 康軒承諾官網登七天道歉啟示

康軒文教集團「吹哨者」風波，今天下午在新北市政府召開勞資爭議調解會，申請調解的女員工由新北市議員蔡淑君與律師陪同出席，經...

影／康軒道歉了 與女員工達成和解！

康軒文教集團「吹哨者」事件鬧得沸沸揚揚，女員工多次在媒體上訴說委屈，甚至連全教總都揚言要抵制康軒；新北市勞工局12日下午2時指派調解人召開調解會議，雙方經過2小時討論，達成共識，調解成功；康軒將在官方網站公開道歉7日，並給予非自願離職證明書，另外康軒究竟付了多少資遣費，則因保密協議，無法對外公開。

熱門新聞

全教總：康軒董事長不良示範未道歉 將持續抵制

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

別再問我什麼時候畢業！網友熱議研究生最怕遇到的10大惡夢

高中攜手大學 跨校選修課超夯

150萬字形免費下載！ 東亞最大規模文字圖像資料庫啟用

課表大考驗「排得出來就不錯了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。