國際青年「NTPC MAGIC」論壇 鼓勵技職學生與國際接軌

新北市教育局在市政府舉辦2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇，新北市在活動上與國立台灣師範大學簽訂教育合作備忘錄，並邀請美國、德國、澳大利亞及台灣師生近百名師生參與這場技職界的重要盛會。

侯友宜表示，新北市首創國際技職交流平台，這場活動已成為新北市技職學校每年的盛會，不僅是同學們展現一年來專題成果的機會，也是新北市向外界展現技職教育發展領先全國的方式。

侯友宜指出，技職教育不只要適性發展、精熟技能、回饋社會，要要重視國際議題，並多與各國學校交流，讓學生更加國際化，拓展視野。

樟樹國際實中同學吳峻廷說，這次他做的專題是與美國人合作，針對環保永續問題製作「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」，讓人們透過桌遊概念認識全球環保知識。

教育局表示，此次活動共約80人參加，為期5日，將會針對國際跨域的創客綠色行動（Maker Action Green International Cross-domain； 簡稱MAGIC）主題進行專案發表及交流互動。

教育局指出，新北市此次還邀請技職教育典範代表之一的澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希演講，暢談澳大利亞對於創新、STEAM及技職人才培育的經驗，提供未來創新技職人才培育思考方向。

教育局強調，新北市去年已推出計畫「贏得未來•技職人才」，這次攜手台師大一起推動建教合作、國際教育、專業英日文詞彙聽力與能力大賽，希望建立技術型高中雙核心能力，鼓勵學生接軌國際。