苦無師資！北市雙語校明年再增加 52校僅半數審核通過

台北市推動雙語教育，110學年度將再增21校，雙語學校將達全市公立國中小2成5。但雙語師資難招募，北市教育局坦言，今年有意申請轉型雙語學校共有52所，但經審查課程、師資規畫後，評估有些學校師資可能只夠「撐五年」，雙語夢也只好再緩緩；今年國中小雙語教師甄試要招91人，不僅報名不足額，在「寧缺勿濫」的前提下，最後僅錄取22名教師，但教育局強調，110學年度師資無虞，目前共有6管道招聘中，另訂有雙語教師獎勵機制，近日將對外公布，鼓勵更多教師投入雙語教育。

雙語師資不足，也讓雙語教育推動受阻，教育局長曾燦金坦言，雙語師資市場裡的人太少，師資培育機構要再加把勁，未來雙語市場很大，北市共有6種招募管道，包含國小教師聯合甄選、代理教師專班、雙語公費生、現職雙語教師增能培訓、外籍學人協同、具雙語專長優先介聘，其中公費生去年原只有1人，112年將有31人，把管道打通後，就會有師資進來。

除了師資，北市教育局逐年推出雙語教材，目前已有低年級健體、生活，以及國小三年級上學期自然、健體、藝文，今正式發表下學期教材，目前也著手編小四上學期教材，預計明年寒假推出。

北市共有199所市立國中、小，自106學年度推動雙語學校試辦計畫，目前共有28校，預計110學年度將再新增15所國小、6所國中，總計49校，佔全市國中小四分之一；若要轉型成雙語學校，全英語授課節數需佔三分之一以上。

其中，國中一周12節、國小高年級11節、中年級10節、低年級8節，科目可由各校自行規畫，教師可依108新課綱內容編撰雙語教材，經各校領域小組、課發會審核通過即可使用，北市教育局也逐年研編雙語教材，供教學現場參考。

北市教育局中等教育科長諶亦聰表示，學校轉型雙語學校，全英語授課節數要達標，多數學校會將操作型課程轉型，國小如音樂、美術、健康、綜合、體育、自然；國中則有各校彈性課程，另如健體、音樂、美術、家政，自然科則可採穿插式，比如一周三節課，其中2節授課採中文教學，另1節實驗課則採英文教學，都是熱門的轉型選擇。

北市三民國中自109學年度施行雙語教育，校長莊國彰說，學校從2年前開始準備，早期有推國際教育，現在就順勢而為，從國一新生開始施行雙語教育，融入家政、音樂、美術、健體以及彈性課程，共有13節雙語授課，雖然外師進步來，但既有教師願意增能，今年招生開紅盤，新生比往年多招4成。