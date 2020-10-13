快訊

8個月來首見從中國移入！台商赴江蘇 返國確診

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

聯合新聞網 / 綜合報導
現年15歲的美國少年奧斯瓦特。因在12歲時獨自完成核融合實驗，打破美國最年輕科學家泰勒·威爾森於14歲完成核融合的紀錄。圖擷自FORTUNE INSIGHT
現年15歲的美國少年奧斯瓦特。因在12歲時獨自完成核融合實驗，打破美國最年輕科學家泰勒·威爾森於14歲完成核融合的紀錄。圖擷自FORTUNE INSIGHT

電影《鋼鐵人》裡，主角東尼史塔克(Tony Stark)運用有限的資源製造了一台微型核反應爐，為他的鋼鐵之軀提供能源。現實中也有人做到了。金氏世界紀錄於上週一(5日)宣布，將史上「最年輕實現核融合反應的人」紀錄獎項頒給一名現年15歲的美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）。因他在12歲時，獨自於家中房間完成核融合實驗，打破美國最年輕科學家泰勒·威爾森於14歲完成核融合的紀錄。未料消息一出，意外釣出一名台籍北京清大博士生出面回應，表示六年前，他就以1.3萬的材料獨自完成核融合。

美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）獲世界紀錄的肯定消息一出，PTT有網友討論，其實台灣也有人自製核融合反應爐，並有「台版東尼史塔克」的美譽；未料卻引來「本尊」現身回應，現為北京清華大學博士班學生陳國益，六年前就獨自完成核融合，當時還險些被原能會開罰。

陳國益在PTT討論中留言回覆：「我是本人，太恐怖了吧！這麼深都挖的出來，鄉民真的對別人的人生很關注，每次有人做這個出來都會被Cue。」表示目前剛當完兵回不了學校，在台灣工作邊讀書。

陳國益留言解釋，六年前其實並非為了要核融合而核融合，「很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用(但大家聽到核融合第一個想法就是能源)。」並說當初的實驗，主要是想以中子源和伽瑪源做出其他高能物理實驗，「透過中子感生效應讓其他材料變成具有放射性的同位素，也可以直接擊打出超高能量的質子束。」他並自爆「這還不是我做過最危險的實驗」，礙於當時學校原能會施壓，所以什麼都不能講。

陳國益還說：「然後還有另一群人是連核融合人類已經做爛了都不相信，做不出來的叫商轉核融合。如果人類連核融合都做不出來，怎麼會對核融合的過程這麼熟悉」，目前理論可行且運行的核融合方式至少有5種，關鍵字為「linear accelerator(加速器，台大幾十年前還做過)」、「IEC（慣性靜電約束）」、「plasma pinch」、「ICF(雷射慣性約束)」以及「MCF (磁約束含托卡馬克/仿星器)」進行更深入的研究。

陳國益目前因疫情關係，中斷在北京的學業回台服四個月兵役。坦言自己是跟著興趣走的人，「曾經剛好期中考那天月全蝕，我選了月全蝕」，「從頭到尾都是因自己有興趣才花錢花時間去做的。」

陳國益為台灣土生土長的台南人，大學就讀於國立台東大學，很早就對物理實驗研究，展現高度興趣和才華。大學時期，曾以1萬3千元的材料成本，成功完成核融合反應爐，展現在物理方面的長才。據了解，美國少年奧斯瓦特當時也是在美國田納西州家中，靠著少量的實驗材料便研發出核融合反應爐，並利用電力將2個氘原子融合成個氦原子。

圖為奧斯瓦特研發出的核融合反應爐。圖擷自FORTUNE INSIGHT
圖為奧斯瓦特研發出的核融合反應爐。圖擷自FORTUNE INSIGHT

延伸閱讀

超大質量黑洞吞噬星體 天文學家公開影像秀過程

揭祕黑洞 3學者摘諾貝爾物理獎

他啟蒙霍金 另2得主王不見王

最好用的基因剪刀！諾貝爾化學獎2女學者「一拍即合」

相關新聞

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）獲世界紀錄的肯定消息一出，有網友討論，其實台灣也有人自製核融合反應爐，並有「台版東尼史塔克」的美譽；未料卻引來「本尊」現身回應，現為北京清華大學博士班學生陳國益，早在六年前就獨自完成核融合，當時還險些被原能會開罰。

全教總：康軒董事長不良示範未道歉 將持續抵制

全教總今天表示，康軒的聲明看不出檢討改進的誠意，董事長李萬吉也未就不良行為向社會大眾致歉，全教總將持續抵制，直至李萬吉公...

培育還是「賠」育？師資生嘆師培教育淪集點活動

師資培育是為了孕育出未來的老師而存在，也因如此，師資培育應該在前端建立更完整的師資篩選制度，能以多元面向來挑選人才，除筆試之外，在書面審查以及現場口試的部分也可加入情境面試、個人特質評估等環節，挑選出具熱忱、有潛力、領導力等的未來教師。如此，在培育的過程中，也能省去繁瑣的檢核機制，讓特定的教育知能或是講座內容涵蓋進課程，深化師培生的理論與實務學習。

康軒：全教總是老師 學生犯錯應聽兩方說法

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職風波，引發全國教師工會總聯合會揚言抵制，康軒公關長許牧民今天表示，全教總是老...

影／康軒道歉了 與女員工達成和解！

康軒文教集團「吹哨者」事件鬧得沸沸揚揚，女員工多次在媒體上訴說委屈，甚至連全教總都揚言要抵制康軒；新北市勞工局12日下午2時指派調解人召開調解會議，雙方經過2小時討論，達成共識，調解成功；康軒將在官方網站公開道歉7日，並給予非自願離職證明書，另外康軒究竟付了多少資遣費，則因保密協議，無法對外公開。

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

國美館長借調期滿不續任

國美館近日陸續爆發國美館館長夫人干預館務、漏水、修復畫作失誤、天花板掉落影響展覽等爭議。文化部長李永得昨赴立法院教委會備...

推動修法防兒虐 靖娟籲幼兒園強制裝監視器

幼兒園及托嬰中心兒虐事件頻傳，但家長舉證困難，甚至反被幼兒園或托嬰中心提告。靖娟兒童安全文教基金會昨呼籲推動修法，要求幼...

影／吹哨風波達成和解 康軒承諾官網登七天道歉啟示

康軒文教集團「吹哨者」風波，今天下午在新北市政府召開勞資爭議調解會，申請調解的女員工由新北市議員蔡淑君與律師陪同出席，經...

康軒、女員工今閉門調解會議 「吹哨者」風波有解？

康軒文教集團董事長李萬吉先前因違反居家檢疫規定外出運動，遭新北市開罰100萬，事後康軒高層疑對「吹哨者」施壓，迫使女員工...

水情拉警報 教部6撇步邀大家當省水達人

今年首次汛期無颱風襲台，桃園到嘉義水庫集水區降雨量也創新低。教育部今天分享洗澡改淋浴、洗臉以臉盆代替水流沖洗等省水6式，...

熱門新聞

影／康軒道歉了 與女員工達成和解！

全教總：康軒董事長不良示範未道歉 將持續抵制

康軒：全教總是老師 學生犯錯應聽兩方說法

美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

影／吹哨風波達成和解 康軒承諾官網登七天道歉啟示

影／康軒吹哨者風波 下午召開勞資爭議調解會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。