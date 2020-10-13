美12歲神童因核融合奪世界紀錄 意外釣出六年前台版鋼鐵人

電影《鋼鐵人》裡，主角東尼史塔克(Tony Stark)運用有限的資源製造了一台微型核反應爐，為他的鋼鐵之軀提供能源。現實中也有人做到了。金氏世界紀錄於上週一(5日)宣布，將史上「最年輕實現核融合反應的人」紀錄獎項頒給一名現年15歲的美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）。因他在12歲時，獨自於家中房間完成核融合實驗，打破美國最年輕科學家泰勒·威爾森於14歲完成核融合的紀錄。未料消息一出，意外釣出一名台籍北京清大博士生出面回應，表示六年前，他就以1.3萬的材料獨自完成核融合。

美國少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）獲世界紀錄的肯定消息一出，PTT有網友討論，其實台灣也有人自製核融合反應爐，並有「台版東尼史塔克」的美譽；未料卻引來「本尊」現身回應，現為北京清華大學博士班學生陳國益，六年前就獨自完成核融合，當時還險些被原能會開罰。

陳國益在PTT討論中留言回覆：「我是本人，太恐怖了吧！這麼深都挖的出來，鄉民真的對別人的人生很關注，每次有人做這個出來都會被Cue。」表示目前剛當完兵回不了學校，在台灣工作邊讀書。

陳國益留言解釋，六年前其實並非為了要核融合而核融合，「很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用(但大家聽到核融合第一個想法就是能源)。」並說當初的實驗，主要是想以中子源和伽瑪源做出其他高能物理實驗，「透過中子感生效應讓其他材料變成具有放射性的同位素，也可以直接擊打出超高能量的質子束。」他並自爆「這還不是我做過最危險的實驗」，礙於當時學校原能會施壓，所以什麼都不能講。

陳國益還說：「然後還有另一群人是連核融合人類已經做爛了都不相信，做不出來的叫商轉核融合。如果人類連核融合都做不出來，怎麼會對核融合的過程這麼熟悉」，目前理論可行且運行的核融合方式至少有5種，關鍵字為「linear accelerator(加速器，台大幾十年前還做過)」、「IEC（慣性靜電約束）」、「plasma pinch」、「ICF(雷射慣性約束)」以及「MCF (磁約束含托卡馬克/仿星器)」進行更深入的研究。

陳國益目前因疫情關係，中斷在北京的學業回台服四個月兵役。坦言自己是跟著興趣走的人，「曾經剛好期中考那天月全蝕，我選了月全蝕」，「從頭到尾都是因自己有興趣才花錢花時間去做的。」

陳國益為台灣土生土長的台南人，大學就讀於國立台東大學，很早就對物理實驗研究，展現高度興趣和才華。大學時期，曾以1萬3千元的材料成本，成功完成核融合反應爐，展現在物理方面的長才。據了解，美國少年奧斯瓦特當時也是在美國田納西州家中，靠著少量的實驗材料便研發出核融合反應爐，並利用電力將2個氘原子融合成個氦原子。