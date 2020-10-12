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康軒：全教總是老師 學生犯錯應聽兩方說法

中央社 / 新北12日電
康軒行政長暨執行長蔡其修與女員工握手達成和解。聯合報系記者張睿廷／攝影
康軒行政長暨執行長蔡其修與女員工握手達成和解。聯合報系記者張睿廷／攝影

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職風波，引發全國教師工會總聯合會揚言抵制，康軒公關長許牧民今天表示，全教總是老師，學生犯錯應聽兩方說法。

康軒文教集團「吹哨者」風波引發社會關注，全教總更發起初步抵制，號召師生、家長退訂或不訂康軒學習雜誌，並要求康軒董事長出面向大眾和受霸凌員工道歉。

許牧民在與女員工勞資協調和解後對外表示，整起事件，康軒會在官網會發聲明，將這件事情做一個完整交代。

他表示，此事從一開始，董事長就向社會致歉，整個過程演變至今，康軒也對造成社會紛擾感到遺憾，願意向社會致歉。

他表示，今天調解會相當順利，期待此事能儘快落幕，康軒為教科書專業出版公司營運上應該要有更高自我要求，應對此事確有不周之處願意向社會致歉。

他表示，感謝全教總的關心跟指導，今天調解會之前不方便多做什麼，只能一切按照程序來走；但他比喻說，全教總就像當老師的，當學生犯錯，不應該只聽一方之言，應要聽雙方意見，康軒會盡快跟全教總聯繫溝通，讓他們更了解事件原貌。

媒體詢及電梯外貼涉霸凌字條一事，他強調，公司一開始就定調不會去調查或做任何處分的情形下，怎麼可能去張貼這些東西，絕大部分員工都是看到新聞才知道有貼字條一事，媒體傳照片給他時才得知。

他強調，貼字條一事是有些員工的作為，讓女員工覺得感受不好，公司對此仍要概括承受，就此跟女員工和社會大眾致歉。

康軒 全教總 霸凌

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