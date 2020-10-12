康軒吹哨者風波 勞資爭議調解會下午召開

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職風波，勞資爭議調解會今天下午2時於新北市政府召開。康軒針對全教總下最後通牒要求道歉表示，尊重調解會程序，目前不便多做回應。

據了解，新北市府勞工局已選定一名第三方獨立調解人，另安排一名紀錄人員在場，申請調解的女員工預計由律師及新北市議員蔡淑君陪同出席，而康軒集團則將指派一名法務人員代表。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，被新北市政府開罰新台幣100萬元，後續衍生出康軒內部懷疑一名工作18年的女員工告密，電梯口出現指名道姓的疑似霸凌字條，女員工承受壓力離職。

新北市府勞工局9月23日接獲這名女員工針對業績獎金、個人電腦無故遭停權與資遣費等爭議提勞資調解申請，6日前往康軒位在新北市新店區的總公司勞動檢查後，今天下午2時開調解會。

勞工局表示，調解會由勞資雙方各提主張與回應，包括涉霸凌部分等，勞工局也已彙整申請調解的女員工、康軒說法與佐證，作為獨立調解人調解依據，判斷是否構成違法，提專業意見供雙方參考，尋求勞資和解方案；如果調解不成，勞工可循司法途徑解決，勞工局將提供相關訴訟補助。

全國教師工會總聯合會9日發出新聞稿，要求康軒集團立即停止打壓勞工，即刻向社會大眾道歉，否則不排除抵制康軒教材；昨發起初步抵制，請所有師長、學生不訂或退訂「康軒學習雜誌」等，並要求李萬吉13日前公開向社會大眾道歉，提出補救措施，否則14日將發動更大規模的全民抵制行動。