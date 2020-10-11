快訊

台中總站夜市被斷電今晚堅持營業 經發局蒐證開罰6萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園校地未徵收產權不清爭議 教育局：10多校通盤檢討

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市國小學生人數激增，多所國小校校地不敷使用爆發爭議，部分納都計擴大私有地未徵收引起地主抗議。圖／市議員張桂綿提供
桃園市國小學生人數激增，多所國小校校地不敷使用爆發爭議，部分納都計擴大私有地未徵收引起地主抗議。圖／市議員張桂綿提供

桃園市人口成長、許多國小學生數激增，校地不敷使用爆發爭議，蘆竹區大竹國小旁都市計畫私有地未徵收遭地主封路、八德區大勇國小旁都計私有地未徵收爭議，還有中壢區芭里國小、新屋區港國小10多所學校早年捐地產權未移轉，產生爭議不休，市政府教育局今天下午表示，少數校地產權爭議或財政預算無力徵收校地，該局將從人口成長、都市計畫發展及少子化，將通盤考量現有校舍容量及學生數量需求。

市政府教育局表示，全市爭議校地包括早年私人捐地或價購的產權未移轉、都市計畫校地旁私有地未徵收2大部分，其中八德大勇、蘆竹大竹國小旁，均有0.4到0.6公頃私有地，徵收需要至少2、3億元，考量財政因素暫未徵收，市府將與地主溝通，重新都計通盤檢討評估。

中壢區山東、芭里國小、新屋笨港國小等10多所學校，早年地主捐地或價購未完成產權移轉爭議，除山東國小校地解決，笨港國小仍有部分校地未決，芭里國小校地產權處理中，評估桃園文山、龍安國小間2處國小預定地將保留其1，未來考量都市計畫發展、少子化，市府定期都市計畫通盤檢討、評估既有校舍容量有無需要保留或解編。

都市計畫 教育局 少子化

相關新聞

康軒吹哨者風波 全教總：董座公開道歉否則發動「全民抵制」

康軒董事長李萬吉傳出居家檢疫外出次數，被員工爆料而遭新北市衛生局開罰，事後吹哨者疑遭霸凌，引發外界熱議。全國教師工會總聯...

台中41校與全球120校締姐妹校 新增文華高中+緬因中央

台中市文華高中與美國緬因中央中學透過視訊簽訂合作備忘錄，合作內容包含雙聯文憑、暑期營隊課程等，參與學生完成每周4至5個小...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

桃園校地未徵收產權不清爭議 教育局：10多校通盤檢討

桃園市人口成長、許多國小學生數激增，校地不敷使用爆發爭議，蘆竹區大竹國小旁都市計畫私有地未徵收遭地主封路、八德區大勇國小...

全教總發起抵制康軒 台東教師盼勿損及學生受教權益

康軒董事長李萬吉日前傳出居家檢疫期間多次違規外出，被員工爆料而遭新北市衛生局開罰，事後吹哨者疑遭公司集體霸凌而離職，全國...

北市斥資1.4億元 4年完成35校圖書館優化

台北市教育局為深耕學生閱讀力，自2017年起至今年，一共將完成35校圖書館優化，投入預算達1億4483萬元，其中109年...

康軒董座疑霸凌吹哨者 大同大學擬取消名譽博士資格

康軒董事長李萬吉傳出居家檢疫外出次數，被員工爆料而遭新北市衛生局開罰，事後疑霸凌公司內吹哨者，遭外界批評。李萬吉原本將獲...

台美教育交流不間斷 教育部與俄亥俄州4度續約合作

教育部表示，為強化與美國各州中小學教育合作關係，教育部民國95年就與美國俄亥俄州教育廳完成首次「教育合作瞭解備忘錄」，今...

台灣女孩日 科教館辦展介紹各行業第一個女性

明天是行政院公告的台灣女孩日，教育部表示，為宣導節日精神，並配合性別平等教育法施行滿16年，即日起到10月15日在台灣科...

故宮南院「蒙古那達慕盛會」！摔角射箭騎馬馴鷹 重現草原英姿

國慶日，嘉義縣故宮南院慶典花園草地，變成蒙古國大草原，上演蒙古節慶「那達慕盛會」傳統摔角、射箭、騎馬射箭、馴鷹及歌舞表演...

傳霸凌吹哨者？康軒稱「會妥善處理爭議」 勞工局12日查是否霸凌

康軒文教集團公關長許牧民今天說，已了解外界的關心，會妥善處理相關事務；新北市政府勞工局表示，12日調解會議，將觸及康軒是...

熱門新聞

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

康軒董座疑霸凌吹哨者 大同大學擬取消名譽博士資格

康軒吹哨者風波 全教總：董座公開道歉否則發動「全民抵制」

全教總發起抵制康軒 台東教師盼勿損及學生受教權益

指考連2年入題 獲諾貝爾獎的「基因編輯」是什麼？

桃園南勢國小學生多 下課5分鐘上廁所像「跑酷」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。