桃園校地未徵收產權不清爭議 教育局：10多校通盤檢討

桃園市人口成長、許多國小學生數激增，校地不敷使用爆發爭議，蘆竹區大竹國小旁都市計畫私有地未徵收遭地主封路、八德區大勇國小旁都計私有地未徵收爭議，還有中壢區芭里國小、新屋區港國小10多所學校早年捐地產權未移轉，產生爭議不休，市政府教育局今天下午表示，少數校地產權爭議或財政預算無力徵收校地，該局將從人口成長、都市計畫發展及少子化，將通盤考量現有校舍容量及學生數量需求。

市政府教育局表示，全市爭議校地包括早年私人捐地或價購的產權未移轉、都市計畫校地旁私有地未徵收2大部分，其中八德大勇、蘆竹大竹國小旁，均有0.4到0.6公頃私有地，徵收需要至少2、3億元，考量財政因素暫未徵收，市府將與地主溝通，重新都計通盤檢討評估。

中壢區山東、芭里國小、新屋笨港國小等10多所學校，早年地主捐地或價購未完成產權移轉爭議，除山東國小校地解決，笨港國小仍有部分校地未決，芭里國小校地產權處理中，評估桃園文山、龍安國小間2處國小預定地將保留其1，未來考量都市計畫發展、少子化，市府定期都市計畫通盤檢討、評估既有校舍容量有無需要保留或解編。