康軒吹哨者風波 全教總：董座公開道歉否則發動「全民抵制」

康軒董事長李萬吉傳出居家檢疫外出次數，被員工爆料而遭新北市衛生局開罰，事後吹哨者疑遭霸凌，引發外界熱議。全國教師工會總聯合會今天表示，若李萬吉13日前未公開向社會大眾道歉並提出補救措施，全教總14日將召開記者會，發動全民抵制康軒集團。

全國教師工會總聯合會日前表示，康軒文教集團疑施壓吹哨者女員工離職，但公司僅以「會妥善處理」帶過，全教總認為「這是完全沒有誠意的說法」，今天公布抵制措施。

全教總表示，康軒集團應於10月13日前，李萬吉應親自出面，就違反防疫規定、揪出吹哨者、霸凌員工等事件公開向社會大眾道歉並提出補救措施，否則全教總將於10月14日開記者會，發動全民全面抵制康軒集團。

全教總表示，康軒集團於中小學教科書市場有42%的市佔率，如此重要的一個文教事業集團，竟然做出反教育的事件，是對教育的最差示範。尤其，李萬吉個人不遵守防疫規定，還罔顧勞權、打壓勞工，如此行徑讓現場老師手拿康軒課本「授課」，要說明康軒集團為何不對，簡直就是讓老師拿手打自己嘴巴。

全教總說，發動老師抵制康軒集團用品，是對康軒的惡劣行徑表達不滿，更是避免造成教師在教學上的尷尬。

全教總也先啟動初步抵制，請所有老師、家長、學生「一、不訂、退訂康軒學習雜誌」，「二、不要參加卓越杯全國競賽；已報名者，要求退費」，若康軒集團拒絕退費，全教總將發動全面抵制。