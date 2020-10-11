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109公費留考今天登場554人報考 11月13日寄成績單

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部109年公費留學考試今天在台大普通教學館舉行，共554人符合報考資格。教育部表示，截至上午第2節到考人數為434人，到考率約78.34％，考場秩序良好。今年公費留考筆試成績班將於11月13日寄發。本報資料照片
教育部109年公費留學考試今天在台大普通教學館舉行，共554人符合報考資格。教育部表示，截至上午第2節到考人數為434人，到考率約78.34％，考場秩序良好。今年公費留考筆試成績班將於11月13日寄發。本報資料照片

教育部109年公費留學考試今天在台大普通教學館舉行，共554人符合報考資格。教育部表示，截至上午第2節到考人數為434人，到考率約78.34％，考場秩序良好。今年公費留考筆試成績班將於11月13日寄發。

109年公費留學考試預定錄取一般公費留學101名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名，以及赴新南向國家公費留學10名，預定錄取名額共計131名。今年符合報考資格人數較107年（565人）、108年（593人）微減。

今年公費留考筆試成績單11月13日，12月5日、12月6日舉行面試。教育部表示，因應新冠肺炎疫情，考生應遵守中央流行疫情指揮中心各項防疫規定，基於考試公平性，通過筆試考生均應親自參加面試，請考生務必盡早規畫安排個人行程，遵守各項防疫規定。

教育部

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