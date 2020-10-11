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台中41校與全球120校締姐妹校 新增文華高中+緬因中央
台中市文華高中與美國緬因中央中學透過視訊簽訂合作備忘錄，合作內容包含雙聯文憑、暑期營隊課程等，參與學生完成每周4至5個小時視訊課程，暑假再到美國學習STEM課程，通過兩校考評符合相關條件，即可取得文憑。
文華高中與緬因中央中學簽約，日前在教育局副局長葉俊傑、美國國務院商務部緬因州辦事處代表Mr. Jeffrey W. Porter、美國在台協會商務組商務官Mr. Wellington Chu、緬因大學國際入學部主管 Ms. Lucy Sommo等人，視訊見證下完成。
教育局表示，除文華高中外，台中女中、台中二中及惠文高中也分別與美國、加拿大等學校簽訂合作備忘錄，41所學校和國外120所學校締結姊妹校，打開校園視野丶接軌國際。
教育局指出，109學年度擴大推動雲端英語學堂計畫，設置6所中心學校，讓學生透過視訊設備與外師對話，有效提升英語能力。
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