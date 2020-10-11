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北市斥資1.4億元 4年完成35校圖書館優化

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市老松國小以蓮花池意象在圖書館內營造主題書展區、閱讀教學區、書攤展示區，教師研究區、電子閱讀區以及說故事專區等。圖／北市教育局提供
台北市老松國小以蓮花池意象在圖書館內營造主題書展區、閱讀教學區、書攤展示區，教師研究區、電子閱讀區以及說故事專區等。圖／北市教育局提供

台北市教育局為深耕學生閱讀力，自2017年起至今年，一共將完成35校圖書館優化，投入預算達1億4483萬元，其中109年度規畫健康國小等14校圖書館優化工程，截至目前已完成13校，餘1校將於年底前完成。

教育局表示，｢閱讀」是學習起點，也是精進自我最重要的能力之一。台北市教育局推動「優質圖書館精進方案」，以情境設計營造具人文、明亮、活潑等特色的閱讀環境，提供多元閱讀氛圍，學生閱讀動機。

以今年度完工的建成國中圖書館為例，因應108課綱啟動，以「遇見　建成」為館名，將空間做有效區隔，獨立出查詢區、及閱覽區等，既可解決原先因隔間不良產生的悶熱、聲音干擾問題，提供師生一個優質的學習環境。

至於東湖國小以「書海堂」為館名，以「閱讀藏寶圖手冊」及「海洋歷險」創意，將圖書館營造出於書海遨遊的氛圍，帶入空間主題，讓師生宛如置身航船中般輕鬆自在，享受盡情遨遊於書海中，充滿知識與幸福感。

社子國小則以「蜜蜂窩」為主題，設計一系列蜂窩造型串起全場，「蜂之谷」就是孩子們最愛窩書場域，「窩」的造型也是新書最佳展示平台。

老松國小位於艋舺蓮花池舊址，學校則以蓮花池意象在圖書館內營造主題書展區、閱讀教學區、書攤展示區，教師研究區、電子閱讀區以及說故事專區等。

圖書館 教育局

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