康軒董座疑霸凌吹哨者 大同大學擬取消名譽博士資格

康軒董事長李萬吉傳出居家檢疫外出次數，被員工爆料而遭新北市衛生局開罰，事後疑霸凌公司內吹哨者，遭外界批評。李萬吉原本將獲頒大同大學名譽博士，校方今天表示，今年11月的頒授典禮已取消，名譽博士頒授一事也另作考量。

大同大學校方表示，名譽博士選拔流程在今年7月已經完成，後來發生的事情，校方也感到意外。校方持續關注事件發展，今年11月的頒授典禮已取消，名譽博士頒授一事也另作考量。

康軒出版的教科書是我國中小學主要使用版本之一，國內市占率約四成。教師團體全教總昨發新聞稿譴責李萬吉行為，呼籲康軒集團向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品。

全教總說，康軒員工被霸凌而離職，顯示康軒根本就是一個漠視社會公共責任以及職場勞動權益的企業。開公司為了賺錢無可厚非，但董事長明明就違反了防疫規定，置全民於染疫風險不顧，受罰後應該自我檢討並向社會道歉。豈知，康軒不但沒檢討董事長的違法行為，反而要揪出「吹哨者」，打壓願意為全民健康著想的人。

全教總指出，康軒本身專注在文教事業，更應該注意企業的文化和形象，以免對台灣的教育造成不良影響。沒想到一件董事長被檢舉的事件，讓康軒集團毫無是非公益、打壓勞工的企業文化完全現形，這樣的企業存在教育界，根本是對台灣教育最大的諷刺。