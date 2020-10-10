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台美教育交流不間斷 教育部與俄亥俄州4度續約合作

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部四度與美國俄亥俄州教育廳簽署「教育合作瞭解備忘錄」，促進台美教育交流。本報資料照片
教育部四度與美國俄亥俄州教育廳簽署「教育合作瞭解備忘錄」，促進台美教育交流。本報資料照片

教育部表示，為強化與美國各州中小學教育合作關係，教育部民國95年就與美國俄亥俄州教育廳完成首次「教育合作瞭解備忘錄」，今年9月完成第四次續簽四年期合約，效期從今年到民國113年，是台美交流的新里程碑。

教育部國際司表示，俄亥俄州（Ohio State）是美國人口、工業及學術重鎮，州內三大都會依序為首都哥倫布市（Columbus）、克里夫蘭市（Cleveland）和辛辛那提市（Cincinnati），合稱3C城市。著名大學包括俄亥俄州立大學、凱斯西儲大學、克里夫蘭大學及辛辛那提大學，吸引我國許多學生前往就讀。

教育部說，目前該州與我國語言教師、高等教育及中小學等教育交流熱絡，在高等教育交流方面，有台北科技大學與辛辛那提大學簽訂雙聯學位協定，及台北醫學大學與凱斯西儲大學護理系互訪實習。

在語言教師交流方面，教育部民國94年起引進外籍英語師資，提供偏鄉學童語言文化刺激，弭平城鄉英語學習落差。透過與教育廳簽定合作備忘錄，每年俄州教育廳協助遴選合格英語教師赴台灣中小學任教，以及每年教育部遴選優秀華語教學助理赴俄州學校任教。

至於中小學交流方面，國際司指出，每年新北市公立高中與辛辛那提市公立高中組團互訪；美國在台協會去年邀集新竹中學、武陵高中、台南二中及高雄中學四校學生，籌組音樂訪團赴克里夫蘭市。

教育部 語言

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