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台灣女孩日 科教館辦展介紹各行業第一個女性
明天是行政院公告的台灣女孩日，教育部表示，為宣導節日精神，並配合性別平等教育法施行滿16年，即日起到10月15日在台灣科學教育館辦理「台灣女孩十六歲」特展活動，介紹各領域第一個女性、性別平權意識大事記等內容，邀請民眾關心台灣在消除性別歧視、推動性別平等的進程。
教育部表示，「台灣女孩16歲」特展以虛擬人物吳阿好為主角，一生經歷過日治時期、國民政府來台與政治轉型時期，透過她的視角，看見台灣性別平權的進步史。
其中「做16歲」是臺南傳統習俗，當地民眾在小孩16歲生日時祭祀神明，感謝護祐孩子健康長大，也象徵孩子可以開始分擔家計及負起社會責任。特展取名「做16歲」，意寓成年之後雖然面臨挑戰，但得以掌握自身的未來。
教育部指出，展覽主題分別呈現早期台灣女孩求學與生活場景的意象，並介紹影響台灣人民「性別平權意識」的大事件，以及各個在此領域努力深耕的民間組織。
此外，此展也介紹各領域第一個女性。在台灣早期「性別平權」意識尚未普遍之際，她們的出現鼓勵了許多「台灣女孩」，讓更多人勇於表達自己。展區也設計影音互動遊戲與播放「突破性別刻版印象」相關影片，使參觀民眾透過有趣的互動方式、活潑的訪談主題與內容，瞭解台灣性別平權的相關知識。特展也集結教育部歷年辦理台灣女孩日繪畫、四格漫畫、海報、照片說故事及微電影等競賽活動得獎作品。
教育部表示，盼台灣女孩日活動提升學校認知及重視性別平等權益，突破性別刻版印象。鼓勵每個人都可以勇敢追求夢想，並透過活動逐步引導學校落實建置友善、無歧視的性別平等學習環境。
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