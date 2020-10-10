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故宮南院「蒙古那達慕盛會」！摔角射箭騎馬馴鷹 重現草原英姿
國慶日，嘉義縣故宮南院慶典花園草地，變成蒙古國大草原，上演蒙古節慶「那達慕盛會」傳統摔角、射箭、騎馬射箭、馴鷹及歌舞表演，讓數千名觀眾大開眼界，也安慰嫁來台的蒙古新住民思鄉之苦，場面熱鬧滾滾。
成吉思汗為紀念蒙古統一，舉行第一次那達慕大會，目前規模最大是每年7月在烏蘭巴托舉行的蒙古國「國慶」伊赫那達慕大會。南院今明兩天上午10時及下午5時，在北側慶典花園舉辦小型那達慕盛會，7名來台留學的蒙古大學生進行摔角競技。
「哇！摔倒在地了，好精采喔」，蒙古學生穿傳統服，裸露上半身，分組2人摔角，對方手腳倒地就算輸，比賽緊張刺激；蒙古媽媽隨著歌聲表演曼妙舞姿；射箭比賽為安全起見，箭頭改用塑膠頭，靶改為地靶，30公尺距離，比看誰是神射手。
精采壓軸表演，2名騎士各騎高大馬匹，快速奔跑，坐馬背上彎弓射箭，射中靶，現場響起觀眾歡呼讚嘆聲；最後騎士騎馬左手臂，站著一隻老鷹，快速奔跑繞圈，老鷹銳利雙眼直視前方，利爪緊緊抓著戴皮套的騎士手臂。
「那達慕是相親相愛的盛會，讓我懷念家鄉」，嫁來台逾10年的蒙古新住民趙佟帶孩子，從台南趕來觀看，看到故鄉人及那慕達盛會，內心悸動，她說，疫情無法回故鄉，那達慕在秋節及九九重陽舉行。蒙古學生巴亞說，在家鄉小時候就會摔角，女生不摔角，因為要裸露上半身。
故宮亞洲藝術節蒙古月活動期間到11月1日止，有蒙古文化體驗區，提供四大部族服飾體驗及文化課程，今天故宮南院免費參觀，停車改以「計次」收費，歡迎民眾前來體驗，相關資訊請上故宮南院官網或（05）3620777查詢。
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