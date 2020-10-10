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新北推幼YO FUN活化統整課程 萌娃多語影音秀徵件開跑

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
教育局表示，歡樂多語影音秀透過改編歌曲讓語言詞彙融入舞蹈，幫助孩子學習多元語言。圖／新北市教育局提供
教育局表示，歡樂多語影音秀透過改編歌曲讓語言詞彙融入舞蹈，幫助孩子學習多元語言。圖／新北市教育局提供

新北市教育局首辦「新北幼幼歡樂多語影音秀」邀請各園所舞蹈達人發揮創意出招參賽，讓幼兒園在舞蹈肢體課程中融入多種語言，使學習更加活潑多元。教育局指出，藉由影音秀的舞台增進幼兒對英語、本土語的認識，傳承生活中的智慧與文化，並能展現國際視野及本土文化保存與推廣的積極作為，活化幼兒課程教學，創新知識應用與學習興趣。

教育局長張明文表示，語言學習在幼兒階段十分重要，透過各幼兒園多元統整課程，將語言學習融合於課程規則中，結合歌曲舞蹈的學習不但可以提前培養幼兒學習興趣，更期望由幼兒帶動家長對於語言學習的關注，藉由歌曲的媒介，增進親子互動的機會。

教育局表示，此次多語影音秀競賽以多語影音為主題，影片總長度在5分鐘以內，可採詞曲全自創或改編歌詞之幼兒歌謠。競賽分為英語、閩南語、客家語及原住民共4組別，每組各取4名，獎勵項目分別為幼好幼讚影音獎2名、幼新幼棒創意獎1名、幼夯幼旺人氣獎1名，每獎項各有3000至5000元不等的商品卡及獎座等豐富獎勵。

徵件競賽從10月5日起收件為期一個月，10月12日至11月22日進行人氣獎網路投票，預計12月中頒獎，歡迎家長為自己的寶貝爭取人氣按讚！相關資訊可上「新北市幼兒教育資訊網」或「新北幼幼歡樂多語影音秀」查詢。

教育局表示，透過各幼兒園多元統整課程，將語言學習融合於課程規則中，結合歌曲舞蹈的學習提前培養幼兒學習興趣。圖／新北市教育局提供
教育局表示，透過各幼兒園多元統整課程，將語言學習融合於課程規則中，結合歌曲舞蹈的學習提前培養幼兒學習興趣。圖／新北市教育局提供

教育局 語言

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