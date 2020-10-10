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年輕學者獎助排擠中生代 愛因斯坦、哥倫布經費也被刪

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部提出「2030跨世代年輕學者方案」，獎助對象包括新秀學者、優秀年輕學者和國際年輕傑出學者。圖為台大畢業典禮。本報資料照片
科技部提出「2030跨世代年輕學者方案」，獎助對象包括新秀學者、優秀年輕學者和國際年輕傑出學者。圖為台大畢業典禮。本報資料照片

科研人才培育需長期耕耘，不過科技部砍掉才辦理兩年的愛因斯坦、哥倫布兩大年輕學者獎助計畫，本周提出新版年輕學者計畫「2030跨世代年輕學者方案」，總預算比原計畫少了兩億元。大學主管表示，國內大學薪資低於先進國家，被年輕學者視為畏途，經費縮減恐衝擊攬才成效。中生代學者則對科技部仍只照顧年輕人表達感慨，盼資源分配更均勻，別獨漏50多歲的學術中堅。

科技部前部長陳良基上任後提出多項人才計畫，愛因斯坦計畫獎勵32歲以下，或取得博士學位三年仍未滿35歲的學術界新秀，最多獎助研究經費500萬元。哥倫布計畫獎助投入重大研究計畫的38歲以下學者。兩計畫2020年編列前瞻預算12億元。

不過科技部長吳政忠上任後，另提「2030跨世代年輕學者方案」，明年編列10億元預算，前述計畫則終止。吳政忠日前在立法院備詢時表示，科技部非刪除計畫，只是考量人才經費不適合放在前瞻預算，因此挪到一般預算。科技部支持科研人才，年齡從30到60歲「不會缺任何一塊」。科技部綜合規畫司科長張婷韻補充，前瞻預算每年編列一次多寡不一，挪到一般預算能提高穩定性。

按科技部公告的「2030跨世代年輕學者方案」，獎助對象有三種，第一是類似愛因斯坦計畫的「新秀學者」，不過申請門檻不再以實際年齡為界分，改開放學術年資五年內學者申請。第二是接近哥倫布計畫的「國際年輕傑出學者」，申請門檻從38歲提升到45歲。第三是45歲以下「優秀年輕學者」，是科技部多年來常態性計畫。

大學主管對申請門檻修改表示肯定，清華大學研發長曾繁根說，生命科學、人文社會領域學者養成較慢，許多人到大學任教已超過愛因斯坦規定的32歲，拿不到計畫。如今改以年資論計，不少學者燃起希望。

但曾繁根說，學者這些計畫後，就無法申請國內其他研究補助，不利年輕學者與他人合作、拓展其他研究領域，呼籲鬆綁此規範。台灣大學研發長李百祺指出，學者執行此類計畫結束後，若要銜接到其他一般計畫，會面臨沒有計畫的空窗期。

曾繁根另指出，科技部原有鼓勵投入突破性研究的沙克爾頓計畫，今年也同步取消，目前未見50歲左右的中生代獎助計畫，衝擊研究實力正處高峰的學者。李百祺也認為獎助計畫漏了中生代，學者呼籲資源分配更均勻，落實吳政忠「30到60歲不缺任何一塊」的目標。

愛因斯坦 立法院

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