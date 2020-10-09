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北市公幼教甄明年首招考英語專長 名額佔普幼組2至3成

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
總統蔡英文宣示2030年雙語國家，台北市教育局向幼教扎根，推出英語融入幼兒園教學實驗計畫，今年共有16園參與，培力19名英語師資，將英語融入幼兒一日作息。圖／Ingimage
總統蔡英文宣示2030年雙語國家，台北市教育局向幼教扎根，推出英語融入幼兒園教學實驗計畫，今年共有16園參與，培力19名英語師資，將英語融入幼兒一日作息。圖／Ingimage

總統蔡英文宣示2030年雙語國家，台北市教育局幼教扎根，推出英語融入幼兒園教學實驗計畫，今年共有16園參與，培力19名英語師資，將英語融入幼兒一日作息，如體能活動、洗手時間等，另將於110學年度招考英語專長師資，名額佔普幼組2至3成，預計明年1月底公告甄試簡章，錄取後將優先分發至試辦公幼或雙語國小附幼，仍視招考名額而定。

不少私幼主打雙語教學，推展幼兒國際視野，教育局今年也推出「台北市試辦英語融入幼兒園教學實施原則」，共有16所公幼、非營利幼兒園參與，由教育局主辦英語融入課程工作坊，只要具全民英檢初級，或對英語教學有興趣，透過21堂課程，培養幼教師英語教案能力。

但北市149所公幼，今年僅16所參與，教育局學前教育科長吳青娟表示，幼教師本就是合格師資，可自主設計英語教案，不一定要透過工作坊增能，但若教師參與試辦計畫，將有更多系統資源，也編列每人5000元教材費，用來購置英語繪本或教室布置，也擬再增加補助額度，目標明年再增2園所，慢慢擴散。

吳青娟也提到，過往公幼教甄分為普幼組、特幼組，110學年度將在普幼組中新增英語專長，名額將佔普幼組2至3成，初步規畫只要通過全民英檢初級、具幼教師資格者，就符合報考門檻，錄取名額、報考細節仍要再經幼兒園教師聯合甄選委員會擬定招生簡章，預計明年1月底公告。

除了替現有幼教師增能，另也向師培教育扎根，吳青娟表示，台北市立大學幼教系有開幼兒園英語學程學分班，國立台北教育大學幼教系也在評估開設英語專長學分班，培養更多雙語師資。

幼教 幼兒園 教育局

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