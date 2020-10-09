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全教總發動拒用教材 康軒：已了解外界關心會妥善處理
康軒文教集團被質疑施壓吹哨者女員工離職，全國教師工會總聯合會不排除發動全國教師拒用康軒產品。康軒公關長許牧民今天僅表示，康軒針對外界關心都已經了解，會妥善做好處理。
先前康軒曾表示這名員工離職前，未遭任何人約談或逼迫離職，董事長李萬吉也從沒未針對此事發表意見，但公司氣氛相當差。
李萬吉9月5日返國後居家檢疫，遭檢舉把定位手機放家中違規外出，且未戴口罩，新北市府裁開罰100萬元。康軒懷疑是工作18年的女企劃經理告密，公司問上張貼霸凌紙條，當事人工崩潰離職，事件傳出後引發各界反彈。
全教總今天以新聞稿指出，康軒從事教育事業，卻發生非常惡劣的「反教育」行為。公司揪出有道德良知的吹哨者，當事人受霸凌，不排除發動全國教師拒用康軒產品。
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