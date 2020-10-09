泰山汽修與師大跨界合作 用VR學汽車美容

國立臺灣師範大學與泰山高中汽車科日前跨界合作，工業教育學系洪榮昭教授率領的研究團隊，將開發出的虛擬實境汽車美容系統，透過技術轉移給泰山高中，讓學生用VR學習汽車美容技能，提升學生在汽車美容技能的學習成效。

泰山高中汽車科主任林昌臻表示，泰山高中在年初獲得教育局創新教育加速器計畫補助，在汽車醫美的汽車美容實習項目中與國立臺灣師範大學合作，利用VR的學習模式提升學生對於技能學習的興趣、動機及成效，且使用VR的學習方式可以減少耗材的支出、減少環境汙染及實習場所工安意外的發生，而實習所需要的場域僅需要一張桌子、電源及維持社交距離即可進行學習，是一種未來教室的學習模式，在108新課綱的課程變革下，希望未來透過跨校選修的方式讓全新北的學生都能夠使用這套系統進行學習。

師大教授洪榮昭表示，這套系統能讓訓練者在虛擬空間中，學習清洗車身外觀、輪圈清洗、車身打臘等技能，且反覆練習也不會產生耗材及化學汙染物。這套系統的最大特色可以限制學生的危險行為與護具的穿戴，學生在學習時可訓練出制約反應，以避免在工作場所因安全規範未遵守而造成人身損害，所以這是VR軟體一個最大特色。使用虛擬實境系統進行學習時可提升技能學習的成效、程序性知識、學習興趣及學習保留情形，且無設限於學習場域，是學習的一大利器。