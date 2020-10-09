吹哨者疑遭霸凌 教團擬發起拒用康軒教科書

康軒出版的教科書是我國中小學主要使用版本之一，不過近日該集團董事長李萬吉居家檢疫違規外出遭罰，事後又表明要揪出社內吹哨者，傳出一名特定員工被霸凌而離職。教師團體全教總譴責此行為，呼籲康軒集團向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品。

全教總整理媒體報導，康軒文教集團董事長居家檢疫期間六次違規外出，被新北市衛生局開罰新台幣100萬元。事後，康軒集團董事長不思自我檢討，依據新聞報導的通訊截圖，李萬吉董事長反倒是來了句「務必把搞鬼的抓出來」，企業主決定揪出有道德良知的吹哨者。接著更有長達兩天的公共場合職場霸凌，企業管理階層視而不見，因為管理階層都已經明確地收到董事長的意志，特定員工也因被霸凌而離職。

全教總說，康軒員工被霸凌而離職，顯示康軒根本就是一個漠視社會公共責任以及職場勞動權益的企業。開公司為了賺錢無可厚非，但董事長明明就違反了防疫規定，置全民於染疫風險不顧，受罰後應該自我檢討並向社會道歉。豈知，康軒不但沒檢討董事長的違法行為，反而要揪出「吹哨者」，打壓願意為全民健康著想的人。

全教總說，康軒集團的行徑完全不顧公益，也是典型打壓勞權的惡雇主， 竟然還能開辦知名貴族學校康橋國際學校、設立幼兒園、辦文教雜誌、搶占學校教科書市場，真的是教育界的一大諷刺。

全教總指出，康軒本身專注在文教事業，更應該注意企業的文化和形象，以免對台灣的教育造成不良影響。沒想到一件董事長被檢舉的事件，讓康軒集團毫無是非公益、打壓勞工的企業文化完全現形，這樣的企業存在教育界，根本是對台灣教育最大的諷刺。