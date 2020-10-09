34所交通不便非山非市高中納補助 今年起7200生受惠

交通不便地區學童上學路遙，教育部今天表示，為平衡城鄉教育資源，協助偏遠地區學生通學更方便，109學年起針對未列為偏遠地區學校，但交通仍屬不便的「非山非市地區」高中，納入通勤補助對象，目前共34校申請通過，預計7200名學生受惠。

教育部國教署指出，非山非市與偏遠地區的學校在交通方面均屬不便，交通成本高、路程也遙遠，影響學生通學甚鉅。經多次召開研商會議並廣納各界意見，決定109學年度起擴大納入非山非市高級中等學校學生為補助對象。

國教署說，偏遠地區高級中等學校學生交通補助內容，包含日常通勤、返鄉及返校交通補助。107、108兩學年度共補助16校，約4400名學生受惠；109學年度擴大納入非山非市地區高級中等學校學生後，共34校申請通過，預計7200人受惠。

國教署表示，平衡城鄉學校教育資源，可讓每位學生享有更公平的學習機會，是必須持續推動的教育政策。交通補助可減輕學生及家長的經濟負擔，讓上學路更為順利。未來國教署將持續滾動修正本計畫，更貼近偏鄉地區學校需求，也讓每名學生都安心就學。