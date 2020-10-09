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超狂招生廣告！學校新生送「寵物狗」網：想學生想瘋了？
受到少子化衝擊，國內多所學校面臨招生不足的困境，為了招生，無不使出渾身解數，但有網友發現，一間學校的寵物美容班竟然打著「完成新生報名，即贈寵物狗一隻」的超狂招生廣告，但也引起不少網友反彈。
網友在社群平台「Dcard」發了一張照片，寫道「直接送狗欸蠻神奇的，這個學校是瘋了嗎？想要學生想瘋了吧」，可以看到照片裡是某學校的寵物美容班招生廣告，寫著110年3月底前完成新生報名，即贈寵物狗一隻，旁邊還標著品種，如柴犬、比熊、馬爾濟斯。
此文一出也引起眾網友反彈「.....把寵物當成什麼啊」、「哪間低能學校，我猜應該快倒了」、「動保處表示」、「我覺得不行⋯⋯」、「現在的學校真的越來越狂，這樣的招生口號都拿出來用了」、「狗狗好可憐⋯」。
但也有人認為「是假狗啦，就是有毛的那種假狗，常常看到學校出現那種狗娃娃」、「我有朋友讀過類似的，是仿真的假狗」也有人開玩笑的說「會不會是送單身狗呀」、「不是送哈士奇，不讀了」。
原PO事後也補充說，不確定是送真狗還是模特狗，不希望在不確定的情況下被隨意公審，請大家要理性。
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