快訊

遭控不實簽證，康友案真的「只是」會計師的責任嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，近日有學生提案廢除此制，還給學生自由的學習空間。本報資料照片
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，近日有學生提案廢除此制，還給學生自由的學習空間。本報資料照片

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，三天就吸引5000人附議，達到附議門檻。他說，此制導致很多學生花時間擔心沒內容可上傳，無法專注在課程學習上。學習歷程內容也難證明自己實力，不如廢除，讓高中生自由探索跨領域事務，不必三年都帶著壓力學習。

提案人表示，他觀察身邊的同學、老師，及許多新課綱學生，發現學習歷程最重要的目的，好像不再是學習課堂中學不到的知識來充實自己，而是變成一個上大學前要做好的作業，完成檔案「只是交差了事罷了」。他也說，學習歷程和現行的個人申請備審資料不同，高一就要開始準備。但很多科系只採計和自身領域相關的高中科目，學生如果志向轉變，三年的努力也就白費了。

一名補教老師說，學習歷程除上傳每學期成績，還包括多元選修課成果。大都會學校班級數多，能開的多元選修課程自然多，反之偏鄉小校根本不可能有足夠師資開多元課程。偏鄉學習資源少，導致官方或民間檢定如大學程式設計先修檢測（APCS）等，都較有利家境資源充足的學生。

板橋高中校長賴春錦分析，以學校立場，確實希望學生多多上傳，板中108學年平均每生上傳五件作品，而教育部最高容納量是一學年六件。坊間也有補習班主打相關課程，讓學生感到「學習歷程需要很充實」，造成壓力。志向不明學生壓力尤其大，主因是擔憂自己的作品無法對應選填科系，影響升學機會。

但賴春錦仍肯定學習歷程設置目的，他表示，目前的學生都是學測後才急忙準備備審資料，學習歷程把備審資料準備時間拉長為三年，真實度較高。

教育部國教署則說，學習歷程是基於新課綱重視的「強化課程輔導諮詢」目標，故建置學習歷程資料庫來記錄高中生學習歷程，輔導學生以達適性發展目標。國教署感謝提案人提此議，也會持續關注此連署。

108課綱 素養 多元選修

延伸閱讀

108課綱專訪／橫跨多領域興趣！上傳學習歷程有獨門見解 雄女潘湘晴：想讓教授看見我

高中三年這樣累積學習歷程檔案 迎戰大學選才成贏家

高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

大學個人申請為何必採學習歷程？招聯會這麼說

相關新聞

壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔...

電機系教授不服！吳瑞北擋管中閔任台大校長 法院判敗訴

管中閔就任台大校長後，候選人之一的電機系教授吳瑞北認為遴選過程有瑕疵，提告欲撤銷教育部給予的校長聘書。台北高等行政法院認...

台大爆紅生涯課 源自曾雪峰出的電機系最難作業

台灣大學電機工程系教授曾雪峰一隻耳朵失聰，但擅於傾聽學生心事，逾百名學生主動找他當「地下導師」，搶著向他分享大學生活，顛...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

大學防疫物資只配發到11月底 教部：存量已足

新冠肺炎疫情持續，教育部高教司發函各大專校院，指出今年12月起暫緩核配口罩、酒精等防疫物資。教育部表示，各校儲備的安全存...

王惕吾先生新聞獎學金 受理申請到15日

聯合報系文化基金會第二十七屆王惕吾先生新聞獎學金，即日起受理申請。這項獎學金是為獎助對傳播事業發展有創新理念之優秀學生而...

草屯國小新生課桌椅不足 企業家出手援助捐助家鄉

南投縣草屯鎮人口成長迅速，兩年來新生入學持續攀升，草屯國小課桌椅的補充與採購，明顯追不上增加的速度，讓師生與家長格外苦惱...

校園冷氣淪裝飾？高市教育局：超載未跳電 改契約容量

高雄市校園傳出因雙機用電過載，發生跳電與被台電罰款情事。高雄市教育局長今天在市議會說明，勝利國小的冷氣裝機進度是之前就規...

長榮海事博物館 12周年趴免費玩

為歡慶張榮發基金會所屬長榮海事博物館滿十二周年，館內推出長達一個月、共計十二項慶生活動，提供粉絲免費體驗與試玩。張榮發基金會說，希望透過創新導覽，讓民眾更加親近博物館，以深耕海洋教育。

王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

今年度王惕吾先生新聞獎學金開放申請中，10月15日截止，鼓勵對新聞傳播有熱忱的大專生報名。主辦此獎學金的聯合報系文化基金...

民進黨中常會討論108課綱 中常委憂「自主學習」有城鄉差距

民進黨中常會今天邀請淡江大學教育政策與領導研究所所長薛曉華以「108課綱的執行現況與展望」為題進行專案報告，說明新課綱實...

熱門新聞

台大爆紅生涯課 源自曾雪峰出的電機系最難作業

校園會客室／台大電機最難作業 他陪學生找「未來」

電機系教授不服！吳瑞北擋管中閔任台大校長 法院判敗訴

校園冷氣淪裝飾？高市教育局：超載未跳電 改契約容量

故宮南院變蒙古草原 國慶連假上演賽馬摔角馴鷹

髮禁、課桌椅、教科書…搭乘時光機 穿梭校園看30年來變化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。