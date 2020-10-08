壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，三天就吸引5000人附議，達到附議門檻。他說，此制導致很多學生花時間擔心沒內容可上傳，無法專注在課程學習上。學習歷程內容也難證明自己實力，不如廢除，讓高中生自由探索跨領域事務，不必三年都帶著壓力學習。

提案人表示，他觀察身邊的同學、老師，及許多新課綱學生，發現學習歷程最重要的目的，好像不再是學習課堂中學不到的知識來充實自己，而是變成一個上大學前要做好的作業，完成檔案「只是交差了事罷了」。他也說，學習歷程和現行的個人申請備審資料不同，高一就要開始準備。但很多科系只採計和自身領域相關的高中科目，學生如果志向轉變，三年的努力也就白費了。

一名補教老師說，學習歷程除上傳每學期成績，還包括多元選修課成果。大都會學校班級數多，能開的多元選修課程自然多，反之偏鄉小校根本不可能有足夠師資開多元課程。偏鄉學習資源少，導致官方或民間檢定如大學程式設計先修檢測（APCS）等，都較有利家境資源充足的學生。

板橋高中校長賴春錦分析，以學校立場，確實希望學生多多上傳，板中108學年平均每生上傳五件作品，而教育部最高容納量是一學年六件。坊間也有補習班主打相關課程，讓學生感到「學習歷程需要很充實」，造成壓力。志向不明學生壓力尤其大，主因是擔憂自己的作品無法對應選填科系，影響升學機會。

但賴春錦仍肯定學習歷程設置目的，他表示，目前的學生都是學測後才急忙準備備審資料，學習歷程把備審資料準備時間拉長為三年，真實度較高。

教育部國教署則說，學習歷程是基於新課綱重視的「強化課程輔導諮詢」目標，故建置學習歷程資料庫來記錄高中生學習歷程，輔導學生以達適性發展目標。國教署感謝提案人提此議，也會持續關注此連署。