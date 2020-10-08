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王惕吾先生新聞獎學金 受理申請到15日

聯合報 / 台北訊

聯合報系文化基金會第二十七屆王惕吾先生新聞獎學金，即日起受理申請。這項獎學金是為獎助對傳播事業發展有創新理念之優秀學生而設立，民國83年起舉辦已嘉惠六百多位學子，歷年所發出的獎學金總金額高達二千多萬，今年度再提供獎學金60萬元，獎助各系所優秀學生。

凡國內各大學科系三年級（含）以上之日夜間部學生，以及研究所博碩士班二年級(含)以上之學生，前一年學期平均成績均達78分以上、且無任何一科不及格者，可上基金會官網填寫申請表、上傳成績證明，並附上基金會所指定新聞企畫案（主題自訂），備妥指定文件，以掛號郵寄至：「11070台北市信義區基隆路一段178號12樓聯合報系文化基金會」申請。

評選將由基金會聘請資深新聞工作者擔任評審進行審閱申請文件，新聞企畫案成績前50%進入複審，再以學業成績占評分成績30%、新聞企畫案占評分成績70%，合計後以總成績高低順序擇優錄取。本年度錄取名額上限為24名，大專生最多錄取12名，每名獎學金二萬元；研究生最多錄取12名，每名獎學金三萬元。受理申請至十月十五日。

詳細報名辦法請上：

聯合報系文化基金會網站

洽詢電話(02)27652000#5179楊小姐。

獎學金

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