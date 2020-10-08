草屯國小新生課桌椅不足 企業家出手援助捐助家鄉

南投縣草屯鎮人口成長迅速，兩年來新生入學持續攀升，草屯國小課桌椅的補充與採購，明顯追不上增加的速度，讓師生與家長格外苦惱，家長會長李政峰指出，感謝立委馬文君牽線企業家捐助35組全新課桌椅後，暫解燃眉之急，讓新生得以開心上課學習。

草屯國小家長會長李政峰指出，近兩年新生入學比以往增加兩個班，南投縣教育處雖然積極協調各校釋出與調整課桌椅，但是政府資源有限，今年課桌椅的補充與採購，追趕不上草屯國小新生人數增加的速度，造成現有課桌椅數不足，校方一方面以舊式課桌椅回收修補再利用應急，但是學童上課時衣褲勾破時有所聞。

在得知草屯國小現況，馬文君便積極媒合企業資源，牽線引介企業家崔信基幫助校方；馬文君上午說，崔信基是草屯出身，在北部創業生技醫療很成功，知道縣內特別是家鄉草屯學子有需要，馬上先匯款4萬元給學校，捐助添購校方急需的35組課桌椅送到學校，今天正式捐給學童使用。