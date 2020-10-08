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校園冷氣淪裝飾？ 高市教育局：超載未跳電 改契約容量

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
勝利國小校長顏永進帶來電費收據，他表示，原本評估超出的度數會罰6到8萬，因為有事先提出契約容量調高的申請，並未被台電罰款。記者徐如宜／攝影
勝利國小校長顏永進帶來電費收據，他表示，原本評估超出的度數會罰6到8萬，因為有事先提出契約容量調高的申請，並未被台電罰款。記者徐如宜／攝影

高雄市校園傳出因雙機用電過載，發生跳電與被台電罰款情事。高雄市教育局長今天在市議會說明，勝利國小的冷氣裝機進度是之前就規畫好了，今年3月規畫設計發包完成，5月施工，7月驗收，當時已事先申請契約容量調高，並未有跳電及罰款。外界關心全市各校的冷氣裝設相關事宜，也在改善調整中。

媒體指勝利國小全校裝了冷氣卻不能吹，全校一開就跳電，只能輪番吹冷氣，還要被台電罰款。

勝利國小校長顏永進表示，媒體報導高雄某學校因雙機用電過載，發生跳電與被台電罰款並非如此，學校今年7月完成相關工程並完成測試後，都已穩定使用中，並無發生跳電與罰款一事。

顏永進說，7月底完成相關工程後，就向台電申請測試，8月13日即進行冷氣與電力改善工程同步驗收，由於7月底先向台電公司提出提高契約容量申請，因此8月13日當天用電數值雖有超過預期數，但沒有遭罰款的情事。學校不曾跳電，也沒有停機1個月。從開學後向家長說明，意見回條收集，到9月15日至22日收費，讓全校熟悉使用冷氣相關作業，目前已穩定使用中。

「我們是超載，但沒有跳電、停機。」勝利國小共採購130幾台冷氣，顏永進帶來電費收據，他表示，原本評估超出的度數會罰6到8萬，因為有事先提出契約容量調高的申請。7月底當時向台電申請的契約容量是300，但測試的結果是420，台電後來並未罰款。

顏永進說，因台電現在給的契約容量還是300kw，499kw要等第二次外線施工加變壓器，得等學校休假時再改善，供電沒問題。如果全校60幾班全開，預繳費要66萬，目前分年級開冷氣，一次可以一個年級到兩個年級，大概2、30班。等配合台電期程改善提高契約容量後，就可以全校一起吹冷氣。

高雄市教育局長謝文斌表示，勝利國小的冷氣裝機進度是之前就規畫好了，今年3月規畫設計發包完成，5月施工，7月驗收，當時已事先申請契約容量調高，並未有跳電及罰款。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌表示，勝利國小的冷氣裝機進度是之前就規畫好了，今年3月規畫設計發包完成，5月施工，7月驗收，當時已事先申請契約容量調高，並未有跳電及罰款。記者徐如宜／攝影
勝利國小校長顏永進表示，學校今年7月完成相關工程並完成測試後，都已穩定使用中，並無發生跳電與罰款一事。記者徐如宜／攝影
勝利國小校長顏永進表示，學校今年7月完成相關工程並完成測試後，都已穩定使用中，並無發生跳電與罰款一事。記者徐如宜／攝影

台電 高雄市

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