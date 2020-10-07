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王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

今年度王惕吾先生新聞獎學金開放申請中，10月15日截止，鼓勵對新聞傳播有熱忱的大專生報名。主辦此獎學金的聯合報系文化基金會表示，今年徵件比的是新聞企劃力，依據企畫案的公共性、新聞性及可行性三大部份審閱及評分，只要敢嘗試，就有機會。

聯合報系文化基金會指出，為培育及獎助對新聞傳播事業發展有創新理念的優秀學生，因此創設王惕吾先生新聞獎學金，申請方式求新求變，今年希望申請人上傳一個原創的新聞專題企畫案，主題自行訂定，呈現形式不拘，可以是文字、流程圖、照片或影音等，但須以PDF檔格式上傳。若有影音，則要建立Youtube超連結並設公開。

有關申請資格，聯合報系文化基金會表示，凡國內各大學三年級（含）以上的日夜間部在校生，研究所二年級（含）以上碩士班及二年級（含）以上博士班在校學生，前一學年上、下學期平均學業成績皆達78分以上，且無任何一科不及格者，皆可申請。

至於獲獎者及贈獎典禮的時間、地點，將由承辦的聯合報系文化基金會逐一通知，得獎名單將公告於基金會網站及聯合報系媒體。

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