派遣工會文化部前陳情 國美館：依法難以同意辦理

台灣勞動派遣產業工會今天到文化部陳情，希望文化部與國美館正視台灣公部門人力委外政策下，政府派遣、承攬勞工的就業安全極度缺乏保障，與相關法制之修正必要。

三名長期於國立台灣美術館服務、歷年連續獲不同外包公司僱用的展場服務人員，因加入派遣工會而在2018年12月，於國美館展場服務業務承包商更換期間，遭新廠商拒絕僱用。2019年8月，勞動部不當勞動行為裁決委員裁定外包公司違反工會法。派遣工會指出，儘管經勞動部裁定違法，外包公司卻依然拒絕僱用；國美館則態度消極，坐視委外廠商侵犯勞工工作權及工會團結權。

派遣工會表示，勞工已失業將近兩年，經濟陷入困境；突顯出台灣公部門人力委外政策下，政府派遣、承攬勞工的就業安全極度缺乏保障，與相關法制之修正必要。

國美館則發出聲明表示，國美館和此案三名展場保全人力無直接雇傭關係，對於展場保全勞務承攬廠商（「雷德曼保全公司」）違反工會法影響勞工權益一事深感遺憾，本館已於108年度契約終止後，不再與該公司續約。

國美館表示，有關台灣勞動派遣產業工會三名會員向本館表達希望繼續派駐本館展場駐點之訴求，本館礙於「政府機關（構）運用勞務承攬參考原則」規定，不得有指定特定派遣勞工之行為。工會所提要求，與本館辦理之共同供應契約約款不符，且違反法規規定，本館依法難以同意辦理。

北美館表示，在依循相關法條規範下已盡力配合協調。為避免爾後發生如前承攬廠商「雷德曼保全公司」之不當行為，國美館將持續更謹慎監督承攬展場保全之得標公司，嚴格遵守相關工會法及勞動法令，並督促得標公司落實派駐勞工權益宣導，及提供申訴管道，藉以保障勞工權益。