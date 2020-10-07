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教保資訊網查不到兒虐裁罰資訊？ 非兒少法裁罰查不到

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
立委王婉諭指出，許多幼兒園和托嬰中心的兒虐事件報章新聞已經刊登，在資訊網中卻遍查不到。記者楊雅棠／攝影
立委王婉諭指出，許多幼兒園和托嬰中心的兒虐事件報章新聞已經刊登，在資訊網中卻遍查不到。記者楊雅棠／攝影

我國面臨少子化困境，但兒虐事件仍層出不窮，雖然政府設置全國教保資訊網公開幼教裁罰資訊，但立委王婉諭指出，許多幼兒園托嬰中心的兒虐事件報章新聞已經刊登，在資訊網中卻遍查不到。對此，教育部國民及學前教育署署長彭富源表示，會再就各縣市與資訊網連結部分進行了解、改善。

今立法院衛環委員會就「如何防範托嬰與幼兒園虐童事件發生」要求教育部及衛福部進行專案報告及質詢。王婉諭針對教保資訊網的資料質詢表示，如之前台北市私立若石幼兒園和新竹杜曼托嬰中心發生兒虐行為，新聞都已刊登，但在資訊網上卻不見訊息。

彭富源表示，原則上各縣市會將當地的裁罰情形列表，再與全國的教保資訊網進行資料連結，若縣市沒有登載便會稽查。會再針對縣市上傳資料、系統連接等進行了解，加以改善。

至於新竹杜曼托嬰中心部分，衛福部次長石崇良則表示，這起事件當時適用刑事法裁罰，而非兒少法，若是依兒少法裁罰的一定會登載，但未來也會考慮是否也需要一併公開。

另外，立委蘇巧慧也表示，今年1月頒訂「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，要求在托嬰中心加裝監視器，要求衛福部說明防範虐童的成效，並可供教育部作為幼稚園是否加裝監視器的參考。

石崇良表示，托嬰中心監視器7月才完成加裝，短時間內還看不出成效，但安裝監視器後，若有需要蒐證或是進行行政處分時，能完整搜集證據，且監視器本身有警示作用，對於防範虐童的效果應有助益。

衛福部次長石崇良。記者楊雅棠／攝影
衛福部次長石崇良。記者楊雅棠／攝影

托嬰 幼兒園 教育部

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