聖約翰遭控欠薪 校方：教師不願商議
聖約翰科技大學教師日前向教育部陳情，反映遭校方欠薪。教育部表示，聖約翰科大未與教師協議，變更學術研究加給，未按月發給教師薪資，10月5日前須補發欠薪，否則將處10萬到50萬元罰鍰。對此聖約翰今召開董事會後發布聲明，已通知教師領取薪資，然教師拒絕領取，且不願意商議，尊重教育部裁罰，將持續協商。
聖約翰指出，本校並無欠薪或不發薪，已於9月23日透過電子郵件且以雙掛號信件通知教師領取本俸，研究津貼則依計算標準給予。若對加給發放方式有爭議，則等協議完成後，再依協議結果發放，不過教師均拒絕領取。
聖約翰表示，校方屢次邀請教師協商，教師皆不願意進行實質的商議，董事會已責成校長繼續努力，儘速與教師個別協商，達成共識，另針對教育部裁處10萬元罰鍰，本校予以尊重，並將於期限內繳款。
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