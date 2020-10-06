新北教育局推數位閱讀 專業閱推教師增3倍

疫情當前，數位閱讀更顯重要，新北市教育局於109學年度實施「閱推分級制」，投入3000萬在72所市級、區級、校級學校推動閱讀計畫，並將49位閱讀推動教師一口氣增加到144位，幾近3倍，鼓勵教師在課程中加入「數位閱讀」、「跨域閱讀」及「媒體識讀」，強化學生面對未來的閱讀能力。

數位閱讀在疫情爆發後，成為相當重要的學習方式，市府推出全國首創的「閱推教師分級制」，希望每個學校都能依自己的特色，用不同的形式推廣數位閱讀教育發展。

新北市幅員廣闊，學校規模差異也大，板橋中山國中校長陳君武觀察到，大型學校在意的是如何共備跨域閱讀課程及聯結未來科技的發展、中、小型學校的老師則希望能多設計跨領域及媒體識讀等閱讀課程，期待培力課程與部定課程高度結合，偏遠地區教師則期盼圖書館編目及借閱系統的操作方式能夠更簡易。

板橋江翠國中教師陳湘霖說，透過線上學習系統可解決一些以往教學容易遇到的問題，像許多學生不敢開口講英文，但只要透過線上口說錄音就能減輕學生壓力。

教育局指出，科技融入教育是未來趨勢，新北市計畫將分區依不同類型學校辦理培力研習，邀閱推老師互相討論學校發展的策略，增加多元化教育方式，培養孩童競爭力。