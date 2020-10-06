小學生活講英文 Cool English美旅達人賽二信全國第二

教育部國教署今年暑假推出「Cool English美旅達人比賽」，讓孩子不出國也能線上觀光學英文成為「美旅達人」鄉，成績日前出爐。二信高中國小部今年共69位學生答題全對，得獎人數高居全國國小組第二，僅次於嘉義市民族國小；二信國中部也有103人滿分，人數也是基隆市國中組最多，名列全國前五名，雙雙都有亮眼的表現。

二信國小部一個年級僅設一個班，有參賽資格僅140餘人。此次比賽答題全對的小朋友，包括四年級27位、五年級18位及六年級24位。

這項比賽是由教育部國教署「Cool English 英語線上學習平台」與美國旅遊推展協會合作，共同推出數位學習課程並舉辦「Cool English 美旅達人」比賽。透過圖文並茂的有聲電子書及練習題組，幫助學生於聽讀後自我檢測學習成效，以鼓勵學生使用本平台課程資源學習美國旅遊主題相關英文字彙 ，加強英語聽力及閱讀力。

二信指出，學生可從比賽認識美國自然景觀及文化特色等旅遊元素，吸引全國中小學生熱烈響應參賽，目前線上註冊人數高達37萬人左右，這次參賽對象為國小三到六年級及國中七到九年級。

二信國小部參賽學生說，近期不能出國，參加「美旅達人」比賽有類出國的fu。國小部主任張凱婷表示，學生在日常生活裡，用英語作為溝通工具訓練小朋友表達能力。並以專題活動主題式教學，跨領域的結合孩子所學之學科知識、技巧以及解決問題的能力，讓孩子開心地學習。