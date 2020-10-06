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扭轉「重數理輕人文」 補教名人吳岳慨捐百萬獎學金

聯合報 / 記者張議晨/宜蘭即時報導
補教名師吳岳回饋故鄉宜蘭多年，今分別捐贈100萬獎學金給宜蘭兩所高中，盼國語文教育向下扎根。記者張議晨／攝影
補教名師吳岳回饋故鄉宜蘭多年，今分別捐贈100萬獎學金給宜蘭兩所高中，盼國語文教育向下扎根。記者張議晨／攝影

國文補教名人吳岳以母親的名字「秀春」成立基金會，13年來付出至少億元做公益，回饋宜蘭鄉里，今各捐100萬元，回饋母校宜蘭高中以及鄰近的蘭陽女中，鼓勵高中學子投入國語文創作。吳岳說，獎助學金沒有上限，希望扭轉「重數理，輕文學」現象，不論是競賽或是投稿刊物，他都不吝頒予高中生獎學金。

吳岳本名吳基昌，是土生土長宜蘭人，年輕時出外打拚，開創自己的補教事業王國，中年以後返回家鄉投身公益，從捐贈救護車、愛心送暖，到偏鄉的教育工作，行善版圖越做越大。

身為國文科目的補教名人，將台北的補教資源帶回宜蘭，每周定開班「免費」授課，有感台灣近年「重數理、輕人文」，憂心國文科目成為學科的「弱勢」，最近他與宜蘭高中、蘭陽女中合作，以自有資源各自捐助100萬，在兩校設立獎學金，鼓勵學子投入創作，有心參與國語文競賽、投稿校刊，他也不吝頒予獎學金。

吳岳受訪說，很多人問他怎麼這麼會講？秘訣不外乎把文章寫得好，掌握起承轉合，文章寫好，一場演講有什麼困難？國文教育不僅是為了考試，創作過程也讓孩子培養獨立思考能力，願意投稿，他就給予鼓勵，「獎學金就像柴火，一點一點的添加，學生的熱情就會越來越旺」。

談到國語文教育，吳岳有感而發，認為現在人親近科學，遠離文學，但回過頭，文學可以陶冶性情，還蘊含作者思想的智慧，台灣鄙視人文，是很大的悲哀，他才會希望向下扎根，鼓勵高中生「親近人文」。

今天上午吳岳將100萬元獎學金，委由高中恩師黃啟明代表捐贈給母校宜蘭高中。他形容過程就是代表「薪火相傳。吳岳說，他雖然也是老師，卻是「體制外」，因此由宜中退休的導師代表，再適合不過，因為當時有導師的教誨，今天學生才有成就回饋母校。

吳岳說，除了鼓勵學生投入國語文創作，今年兩校舉辦「國語文典範教師獎」，由學校推選2名教師，讓每位在書田中默默耕耘的教師們，都能獲得適度的激勵，延續對教育的熱情。

補教名師吳岳今委請恩師黃啟明（左），捐贈100萬獎學金給母校宜蘭高中，盼國語文教育向下扎根。記者張議晨／攝影
補教名師吳岳今委請恩師黃啟明（左），捐贈100萬獎學金給母校宜蘭高中，盼國語文教育向下扎根。記者張議晨／攝影

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