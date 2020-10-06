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改國號了？ 台中優良教師獎狀 「中華」民國變「中國民國」
台中市今年慶祝教師節，表揚各類資深、優良教育人員、行政人員等2239人，台中市教育局代表市長盧秀燕發出獎狀，基層老師一收到就發現不對勁「改國號了？」竟把「中華民國」寫成「中國民國」，教育局緊急要求各校收回，並重新印製在10月5日派員到各校全數換發。
基層老師說，有些人一收到覺得不對勁，有人揶揄說，「今年這張獎狀... 最臭屁！」「台中市自創未來的國名？」有些老師收到沒有察覺，人事室通知要回收，仔細一看發現「中華民國」變成「中國民國」，覺得教育局的螺絲鬆到離譜！
台中市議員黃守達搖頭，這麼明顯的失誤，很難理解，獎狀類有一定格式，也不是今年突然「新創的獎狀」，變成「中國」民國是一件很奇怪的事，教育局應該加強內部訓練。
黃守達認為，怎麼看都不可能會發生「國名寫錯」，年份、月份寫錯情有可原，國名這麼重要的事寫成「中國」，代表教育局內部ＳＯＰ流程出問題。
市議員黃健豪認為，國名寫錯是「低級錯誤」，現在兩岸關係敏感，教育局犯這種錯誤，是陷中市府、台中市長於不義。
教育局表示，獎狀9月25日由終身教育科印發，9月29日接獲反映獎狀格式有誤，即重新印製，10月5日派員到各校全數換發，對所有優良教育人員感到歉意，會針對作業疏失進行檢討，避免爾後類此情況發生，重新印製成本由廠商吸收。
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