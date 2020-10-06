校園生活問卷挨批霸凌教師 教部：將徵詢各界意見

教育部今年7月修訂「校園霸凌防治準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌。全教總表示，此法規定各校定期給學生填問卷，形同要學生檢舉教師。霸凌定義模糊，學校將成東廠，而教師將處在文字獄氛圍中。教育部則說，這項草案還在預告階段，將徵詢各方意見。

全教總說，根據此一規定，教育部擬定學生問卷，問卷中除了調查生對生的霸凌外，另一半是調查師對生的霸凌。問卷內容包括「老師曾經教唆其他同學對我進行欺負行為」、「我曾經被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「我曾經被老師在公開場合大聲羞辱，如：被說表現不好而讓學校丟臉」由於這些問題的內容是屬於比較模糊的概念，因此容易造成教師的管教行為變成學生口中的霸凌，也容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌。

教育部則說，這是為配合去年修正教師法和今年修正校園霸凌防制準則，教育部正草擬修正「校園生活問卷」。此問卷仍在草擬階段中，並非如同外界所傳，將立即實施「師對生校園生活問卷」。

教育部學特司表示，教育部深知「校園生活問卷」重要性，為求慎重周延，也將邀集相關團體，徵詢各方對「校園生活問卷」的意見，以符合社會各界期待。