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教部要學生定期填霸凌問卷 全教總憂教師陷文字獄

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今年7月修訂「校園霸凌防治準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌，全教總舉行記者會指出此法對教師的影響。圖／全教總提供
教育部今年7月修訂「校園霸凌防治準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌，全教總舉行記者會指出此法對教師的影響。圖／全教總提供

教育部今年7月修訂「校園霸凌防治準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌。全教總今對此舉行記者會表示，此法規定各校定期給學生填問卷，形同要學生檢舉教師。霸凌定義模糊，學校將成東廠，而教師將處在文字獄氛圍中。

全教總指出，此法明定中等學校和國小五、六年級，應於每年4月辦理乙次記名校園生活問卷調查普測，每年10月辦理乙次不記名校園生活問卷調查普測，並追蹤問卷反映個案詳予輔導。相關統計數據陳報教育主管機關彙整後，函送教育部彙辦。

全教總說，根據此一規定，教育部擬定學生問卷，問卷中除了調查生對生的霸凌外，另一半是調查師對生的霸凌。問卷內容包括「老師曾經教唆其他同學對我進行欺負行為」、「我曾經被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「我曾經被老師在公開場合大聲羞辱，如：被說表現不好而讓學校丟臉」由於這些問題的內容是屬於比較模糊的概念，因此容易造成教師的管教行為變成學生口中的霸凌，也容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌。

全教總說，其中一份問卷是記名問卷，且問卷的開頭寫到「……，教育部希望透過您的作答，讓我們瞭解您或同學所遭遇的困難，並儘速協助您解決問題，……」等於是告訴大眾只要問卷內有提到被霸凌的情形，學校就要找這名學生來約談，並進一步立案調查。

全教總表示，問卷內容定義模糊，若教師的管教措施，如訓誡學生「再不認真上課，成績就會變糟」，而學生認定為「被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「被老師在公開場合大聲羞辱」，豈不變成鼓勵學生當抓耙仔舉報老師霸凌，讓老師陷於莫名其妙的恐怖氛圍中。

另外，全教總也說，學校到底要不要就個別學生問卷內容進一步立案調查，也恐怕會陷於兩難，因為這樣的問卷填答算不算是檢舉？或認定學校知悉霸凌事件？恐怕都成為學校的困擾。

霸凌 全教總

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