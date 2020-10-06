校園霸凌問卷惹爭議 教師憂成箭靶
教育部於今年7月21日修訂校園霸凌防治準則，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌，引起不小爭議。而教育部研擬的「推動校園霸凌實施計畫」，更引起學校的不滿。
根據以往校園生活問卷調查的普測，每年的四月跟十月都會讓學生填寫問卷，以往只有針對「生對生」的部分，今年將教職員工加進問卷後，產生了許多令教師擔憂的疑慮。
問卷內容包括「我曾被老師在公開場合大聲羞辱」、「我曾被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」等問題。
全國教師工會總聯合會侯俊良理事長表示：「霸凌與管教之間的界線是很模糊的，在教學過程中，老師可能只是訓誡，或是關心學生，但卻容易被學生解讀成霸凌或是惡意的行為，並且這也關乎到個人感受的問題。」
全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁也表示：「解決霸凌需建立在與老師信任的基礎下，但此問卷完全無法達成這個目標，反而會製造師生之間的不信任感，對現場教學不會有助益。」
而讓老師更難以接受的是，新修訂的準則明明就定義為「校長、教職員工生對生」的霸凌，但問卷內容只針對「生對生」、「師對生」，校長、職員、工友的霸凌完全不在問題內，彷彿只有教師會對學生霸凌，校長、職員、工友都可以免除。對於老師的信任打擊，又再記上一筆！
全國教師工會總聯合會認為，這樣的問卷內容恐怕會成為學生鬥爭老師的工具，若操作不慎將變相鼓勵學生擴大解釋霸凌、羞辱的定義。也呼籲教育部應思考是否需要重新修訂這份問卷，以免教師陷入莫名其妙的恐怖氛圍中。
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