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全國高中職校今開實習工作會議 頒獎建教合作優良學校
全台各高中職校實習主任與教育人員近300人，今天齊聚崑山科技大學參加「教育部全國高級中等學校實習工作會議」，議程內容安排四場講座，傳達專業群科課程綱要，目標要「厚植就業動能、強化實務增能與創造技職教育的價值」。
教育部還頒獎給建教合作優良學校，中山工商、同德家商、協志工商、東吳工家、高英工商、達德商工、秀水高工獲得一等獎，表達對技職教育與業界鏈結的重視。
承辦活動的國立曾文家商表示，議程特別著重在分組專題研討，由與會的實習主任透過討論，了解目前技職教育的現況與困境，研擬解決策略，期盼這次的工作會議為台灣技職教育開創嶄新樣貌，如同此次會議logo蝴蝶展翅，象徵技職教育破繭而出，飛向夢想舞台。
會議最後由教育部專案辦公室周昕蓓說明「青年教育就業儲蓄帳戶方案」，這是教育部106年推出的政策，目的在鼓勵學生探索自我，並了解自己未來的方向與目標。
國教署副署長戴淑芬表示，透過本次實習工作會議，不論是傳達新課綱、新科技應用、新價值與新脈絡，都能有效讓每位參與的教育人員，充滿嶄新的教育觀點，除此之外，聚集全國各高級中等學校近300位的實習主任，彼此經驗交流傳承，也是難能可貴的經驗。
曾文家商校長陳藝昕表示，承辦此次大型的年度工作會議，為技職教育的傳承與創新進一份心力，曾文家商與有榮焉；技職教育正不斷的改變中，期盼在所有教育人員的努力下，技職教育的未來能如同蝴蝶紛飛，培育高中職的莘莘學子飛向夢想的舞台。
活動今天在崑山科技大學舉辦，明天移師遠東飯店舉行。
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