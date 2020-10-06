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調查：親子運動 家長快樂孩子情緒穩定

中央社 / 台北6日電

董氏基金會今年調查發現，跟父母一起運動，孩子的情緒穩定度較高。過去調查資料也顯示，父母每週與孩子運動次數愈多，父母愈不容易陷入憂鬱情緒。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今天表示，董氏基金會今年5至6月以六都青少年為對象進行調查，從回收2222份的有效問卷中發現，放學後或假日，近7成受訪者「沒有」和父母親一起做運動，48%「每週1至2天」一起運動。

調查發現，會影響青少年和父母親一起做運動的原因前3名為「父母親工作/家務忙，沒有時間」、「課業繁忙，沒有時間」、「自己/父母親沒有運動習慣」。

進一步分析發現，受訪者近半年內放學或假日有和父母親一起運動者，最近一週「情緒狀態穩定」的比例（64.0%），明顯高於沒有和父母親運動者（52.2%）。甚至父母親有固定運動習慣者也比沒有運動習慣者，快樂比例較高。

葉雅馨表示，今年在北部小學推廣「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫，首次推出專門針對親子運動的活動方案，以趣味易上手的飛盤運動為主軸，設計有助於從事飛盤運動的親子運動套餐，希望養成親子一起運動、紓壓習慣。

棒球明星彭政閔公益代言「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫，並拍攝宣傳影片（https://youtu.be/oGTpM_GQX7g），他以自身經驗呼籲，家長們可以和孩子一起多嘗試不同的運動，培養共同的運動興趣，有助於增進親子關係。

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