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聖約翰科大欠薪 教育部：先罰10萬「不改善再罰20萬」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部長潘文忠。報系資料照
教育部長潘文忠。報系資料照

聖約翰科大要求老師同意「薪資減半」，否則就不給薪，教育部認定違法，並要求在今日前改善。教育部表示，今日下班前，經查學校確實未發給教師薪給，已發函裁罰新台幣10萬元，且再次限期改善，第2次將裁罰新台幣20萬元。

聖約翰科大8月4日針對未兼任主管的教師，要求他們同意「薪資減半」、取消例行發給的學術研究加給。其中有30多位老師不接受，結果學校不給薪水，8、9兩個月的薪水都未入帳。

對於聖約翰科大逕行取消老師的學術研究費，教育部認定已違反「教師待遇條例」，行文校方要求在10月5日前將該給的薪水給老師，如果沒有，將依規定裁罰10萬元到50萬元，並得連次處罰，直到學校改善為止。

潘文忠今天到立法院教育委員會報告，表示聖約翰科大已經違法，而且無法在期限內改善，教育部將依法開罰，直到他們將積欠老師的薪資歸還為止。

教育部今日下班前也再次確認，確實該校未發給教師薪給，已發文裁罰新台幣10萬元，並將再次限期改善，第2次將裁罰新台幣20萬元。

教育部 潘文忠

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