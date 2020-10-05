陽明交大徵求合校首任校長 教育部罕見登報徵才

行政院7月同意陽明大學與交通大學兩校合併案，兩校預計明年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」。教育部近日也組成「國立陽明交通大學首任校長遴選小組」，其中3名教育部代表有教育部政次劉孟奇、成大校長蘇慧貞及前科技部長楊弘敦。教育部也罕見在各報頭版登載徵人啟事，廣招新校長人選。

陽明及交大合併案，因合校後將另定新校名，依照大學法第十條，屬於「新設合併」，首任校長由教育部組織遴選小組直接選聘。小組共計21名遴選委員，教育部指派3人，兩校則個別推派9人，名單除兩校教師及校友代表，也有不少知名社會人士，如前教長曾志朗、研華科技創辦人劉克振、國衛院長梁賡義。

遴選小組也於今天起至11月5日止，公開徵求校長候選人。據了解，徵人啟事將陸續刊登於國內外各報，教育部駐境外機構也會協助推薦及公告。過去也有少數大學，如陽明大學，每屆校長遴選都會在各報頭版刊登徵人啟事；但也因此次是教育部組成遴選小組，罕見由教育部名義登載新校長徵人啟事。

根據遴選小組規劃，若接獲推薦的校長候選人不足3人，遴選小組將再次公開徵求及接受推薦。最快11月底即公告校長候選資料，並籌劃治校理念說明會。預計12月，兩校專任教職人員會針對校長候選人進行投票，通過門檻達2人以上後，交由遴選小組選定新校長人選，最快明年農曆年前後出爐。