漫畫宣導環保概念 捐書汐止區圖書館、學校

環保意識抬頭，正確觀念如何向下紮根，一位汐止在地的漫畫家黃志湧，將一些環保概念放入漫畫當中，出了一本「張小右的地球大冒險」的漫畫，今(5)日上午，將書捐給汐止的圖書館及12間學校，希望透過有趣輕鬆的漫畫，將環保概念傳達出去。

作者黃志湧說，從十年前就在做環保行動，從聯合國資料知道未來水污染、空氣污染還有海洋污染是很嚴重的，尤其是有一個數字是讓我非常的震憾叫生態難民，將來會有很多失去土地、失去糧食等等的人們，在地方各地沒有地方可以住沒有食物可以吃，大概會超過十億個人，所以，我就畫了這本漫畫書，也一直在推動送給小學生免費看的行動，送了十年，那這次希望能夠回饋到我的家鄉，我是汐止在地人，很感謝議員協助，讓小朋友在圖書館可以看到這本書。

市議員廖先翔表示，首先謝謝黃教授分享這麼好的理念跟知識給汐止圖書館還有學校的小朋友，我想環保的重要性，要從小紮根才能根深柢固，那小朋友吸收知識的方式很多，有傳統從課本上、可能也有電視上的，那也有小朋友喜歡閱讀，所以，我們希望喜歡閱讀的小朋友透過比較趣味的方式，吸收到正確的知識，並且落實在生活中，為身為地球公民盡一份責任。