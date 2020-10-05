斥資4700萬整建 中華商海宿舍像飯店

萬里區中華商業海事職業學校，斥資近4700萬元重新整建宿舍，落成啟用後，每名住宿生生都擁有個人的書桌、書架與置物櫃，網路設備還都一應俱全，加上交誼廳的閱讀以及無敵海景療癒加持，超高品質的住宿空間讓學生住宿就像住在飯店裡一樣舒適。

中華商業海事職業學校校長彭朋薰說，中華商業海事職業學校，斥資近4700萬元整建宿舍，總共36個房間，145個床位，學生都擁有個人的書桌、衣櫃與置物空間，還有網路設備一應俱全，衛浴空間更堪稱飯店規格，學生住宿免費只需平均分攤水電等費用，對於9成都是離鄉就學的學生而言，可以說是一大福音。

中華商海校長回想剛來到這所學校，看到教學環境、餐廳、宿舍等空間都充滿歲月的痕跡，尤其宿舍部分樓層只能用破舊不勘形容，好在在董事長大力支持下，讓宿舍能順利重建，讓學生在校的活動空間品質提升許多。

中華商業海事職業學校董事長廖萬隆表示，中華商海其實是對於海洋技職教育有興趣學生的就讀首選，而高達九成的學生來自外地，為了讓學生有更好的學習環境，除了學生宿舍改建，還會陸續改善學生餐廳、體育場等教學設施，並與同體系的春保鎢鋼集團及薆悅酒店集團建教合作，致力於讓學生們吃得好、住得好，更提供實習機會，累積專業技職的實務經驗。