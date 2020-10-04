新課綱「探究與實作」 資深教師躲遠遠代理教師被推坑

被視為高中新課綱最大挑戰、唯一無課本的必修課「探究與實作」，未來逾5成大學科系將採計此課程學習成果。但本報調查發現，這門課因授課難度高，教師過往又缺乏跨科設計課程經驗，不少資深教師能躲就躲，多為新進教師扛重擔，甚至有學校專聘代理教師「入坑」，恐影響學生修課品質。

新課綱強調素養導向教學，高中要訓練學生發現問題、提出解方的實證能力。高中「部定必修」以往自然領域的物理、化學、生物、地科，首度新增4學分「探究與實作」，採跨科協同教學，且納考新學測自然科；社會領域探究與實作也納考未來分科測驗，且有逾5成大學科系個人申請將採計此課學習成果。

根據各校課程計畫書，全台多數高中規劃於高中二年級安排「探究與實作」，但教學現場多數教師過去缺乏跨科設計課程經驗，一位北市公立高中公民教師就透露，不少資深教師「能推就推，死都不想上」，固守有課本的部定必修。甚至在北市、新竹、苗栗，都發生有高中甄選代理教師，明定職缺要接手探究與實作課程。

也有一位北市公立高中生物教師觀察，代理教師上探究與實作「是常態，比率很高」，但因代理教師流動率高，未來若離職，恐怕會有銜接問題。她也不諱言，探究與實作是一門無課本課程，「少數學校也會掛羊頭賣狗肉」，把此刻塞入正課趕不完的實驗課，失去新課綱「探究」的精神。

但也有少數學校注意此現象，明定探究與實作「不得由代理教師授課」，例如內湖高中校長周寤竹表示，教師雖非年資多寡，等同於教學能力，但代理教師對學校、學生需求難免不熟悉；且此課程有助於正式老師精進教學能力，長遠來看，對師生都是雙贏。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，探究與實作是新課綱重頭戲，大考要考、大學也要看，但不少一線教師對這門「空白課程」不知所措，也導致學生修課品質全憑運氣，建議官方應該提供支援，例如廣民間組織或公民團體人士來協作課程設計。

對於「探究與實作」頻繁由代理教師授課，教育部則回應，各校可依照各自師資人力安排授課教師，不會因個別教師年資而限制教學範圍。